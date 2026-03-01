¿Irán participará en el Mundial 2026? El conflicto bélico con Estados Unidos e Israel puede poner en riesgo su presencia en el torneo

La preparación del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, enfrenta un nuevo problema de carácter internacional. Este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar de gran escala contra Irán, lo que pone en duda la participación de la selección iraní en el torneo.

La situación se suma a otros inconvenientes que ya rodeaban la organización del Mundial. La FIFA venía monitoreando la seguridad en México tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, y ahora debe enfrentar la incertidumbre generada por el conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra directamente a una de las selecciones clasificadas.

Irán logró su clasificación al Mundial y quedó ubicada en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. El problema adicional es que los tres partidos de la fase de grupos que debería disputar son en suelo estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle, lo que complica aún más su posible participación dado el contexto del conflicto.

Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, confirmó que el organismo celebró una reunión este sábado para analizar la situación. El dirigente indicó que la FIFA seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos a nivel mundial y mantendrá comunicación con los tres gobiernos anfitriones del torneo.

La Federación Iraní se pronuncia

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, fue directo en declaraciones a la televisión estatal de su país. El dirigente reconoció que tras el ataque de Estados Unidos es poco probable que puedan esperar el Mundial con alguna esperanza, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las autoridades deportivas del país.

Si Irán no puede participar, la FIFA tendría la potestad de sustituirla por otra selección. El reglamento del organismo establece que si una federación participante se retira o queda excluida del torneo, la FIFA decidirá a su entera discreción y emprenderá las acciones que considere necesarias, incluyendo la posibilidad de llamar a otro equipo en su lugar.

Sin embargo, el reglamento también contempla sanciones económicas para las selecciones que se retiren del torneo. Una federación que abandone el Mundial deberá pagar una multa mínima de 250.000 francos suizos, monto que asciende a 500.000 francos suizos si la retirada se produce en los 30 días previos al primer partido, además de devolver todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación del equipo.

Por el momento, la FIFA no se ha pronunciado oficialmente sobre el futuro de Irán en el torneo. Grafstrom indicó únicamente que el organismo seguirá comunicándose con los gobiernos involucrados y que todos estarán a salvo, sin dar mayores detalles sobre las medidas que se tomarán en caso de que la situación se agrave.