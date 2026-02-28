Video: el momento del ataque de Irán con misiles en Dubái tras ataques de Estados Unidos e Israel

La operación de combate que lanzó Estados Unidos, en conjunto con Israel, contra Irán ha generado tensión mundial, principalmente en el Medio Oriente, donde varias naciones se han visto afectadas.

El motivo del ataque, según el presidente estadounidense, es defender al pueblo de Estados Unidos. Afirmó que los ataques al territorio iraní son resultado de la falta de compromiso del Gobierno de Irán para restringir los alcances de su programa nuclear.

Los ataques se produjeron después de que Donald Trump presionara a Teherán, capital de Irán, para que alcanzara un acuerdo que limitara su programa nuclear, mientras aumentaba la flota de buques de guerra estadounidenses en la región.

No obstante, el Gobierno de Irán respondió casi de inmediato y disparó misiles contra Israel y otras bases estadounidenses en la zona, lo que afectó a naciones como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania.

Varias zonas resultaron afectadas y casi destruidas, lo que impactó tanto a nacionales como a turistas.

En videos difundidos en redes sociales se muestra cómo Irán atacó el hotel Fairmont, en Dubái, y lo incendió por completo.

Los residentes presenciaron conmocionados cómo un misil iraní impactó en el hotel de cinco estrellas, ubicado en la zona de Palm Jumeirah, y dejó cuatro heridos, según el medio The Guardian.

El medio relata que un residente mencionó que “todos están muy asustados”, porque la situación en el país sigue deteriorándose.

“Estoy preparando una maleta por si acaso… aunque no podemos irnos, porque el espacio aéreo está cerrado. Es lo que todos temíamos que sucediera, y ahora ha sucedido”, dijo.

Estragos del ataque

En el video difundido en Truth Social, el presidente estadounidense instó a los iraníes a “tomar el control de su gobierno” cuando terminen los ataques. “La hora de su libertad está cerca”, mencionó.

Sin embargo, en una entrevista con el medio estadounidense NBC News, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país está interesado en la desescalada y dispuesto a dialogar si Estados Unidos e Israel cesan los ataques. No obstante, aseguró que un cambio de régimen es una “misión imposible”.

Irán respondió con un ataque de amplio alcance dirigido contra más de seis países, lo que afectó lugares que no se habían visto impactados por la crisis.

Según The Guardian, en Baréin un dron proveniente de Irán se estrelló contra un rascacielos en lo que pareció “un ataque selectivo”, y explotó e incendió el edificio.

Previo a este hecho en la misma región, la agencia de seguridad nacional del país también fue impactada por un misil iraní.

Además, en videos que circulan en redes sociales se observa cómo un misil impactó la base naval estadounidense en Baréin y cómo un dron se estrelló contra el principal aeropuerto de Kuwait, lo que hirió a varios empleados y dañó sus instalaciones.

Hasta el momento, según reportes de un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA, publicados por EFE, los ataques han causado al menos 201 muertos y 747 heridos.