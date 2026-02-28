¿Qué se sabe del ataque de Estados Unidos a Irán? 3 claves para entender las razones de los ataques

Durante la jornada del 28 de febrero, Estados Unidos lanzó “importantes operaciones de combate” en Irán, en conjunto con Israel, con el objetivo de “defender al pueblo estadounidense”, expresó el presidente Donald Trump en un video publicado en su red social Truth Social.

Israel, por su parte, atacó a líderes políticos y militares iraníes, según expresaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena NBC News, mientras que Estados Unidos tenía como objetivo eliminar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

El Gobierno de Irán respondió de manera casi inmediata y disparó misiles contra Israel y otras bases militares de la zona, lo cual provocó repercusiones en todo el Medio Oriente.

Además, según reportes de un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA, publicados por EFE, los ataques han causado al menos 201 muertos y 747 heridos.

1. El objetivo del ataque, según Donald Trump

El presidente de Estados Unidos publicó un video en la red social Truth Social, en el que afirmó que los ataques al territorio iraní son el resultado de la falta de compromiso del Gobierno de Irán para restringir los alcances de su plan nuclear.

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Un grupo despiadado de gente muy dura y terrible”, expresó el presidente.

Estos ataques se produjeron después de que Trump presionara a Teherán, capital de Irán, para que alcanzara un acuerdo que limitara su programa nuclear, mientras aumentaba la flota de buques de guerra estadounidenses en la región.

Trump mencionó que este programa nuclear de Irán “pone en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.

2. Represalias de Irán

Mientras ocurrían los ataques, el presidente Donald Trump instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno” cuando terminaran las operaciones. “La hora de su libertad está cerca”, dijo Trump.

Sin embargo, el Gobierno de Irán respondió al ataque y disparó misiles contra Israel, así como contra bases estadounidenses en la región, en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania.

En una entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, con la cadena NBC News, Araghchi afirmó que Irán estaba interesado en la desescalada y dispuesto a dialogar si Estados Unidos e Israel cesaban los ataques. No obstante, aseguró que un cambio de régimen era una “misión imposible”.

3. Lo que se sabe del programa nuclear de Irán

Estados Unidos aumentó su presencia militar en el Medio Oriente mientras negociaba con la República Islámica un nuevo acuerdo para reducir su programa nuclear.

El programa data de hace décadas y ha pasado por distintas fases de expansión, acuerdos internacionales, incumplimientos y sanciones, según explica Telemundo.

Según el medio estadounidense, el reporte más reciente de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), de Naciones Unidas, indica que Irán continúa teniendo uranio enriquecido hasta el 60%; sin embargo, no se puede confirmar el estado actual sin acceso total a las instalaciones.

Irán ha sostenido que, tras la expiración del acuerdo nuclear del 2015, dejó de estar obligado por las restricciones que este imponía a su programa atómico. Además, suspendió su cooperación con la IAEA y restringió el acceso de los inspectores, lo que dificulta la supervisión internacional, aunque no implica un compromiso formal de detener el desarrollo nuclear.

Por su parte, Araghchi declaró a NBC News que ambas partes —Estados Unidos y la República Islámica— estaban cerca de llegar a un acuerdo y denunció los ataques conjuntos mientras las conversaciones continuaban.