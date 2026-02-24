Mundial 2026: Sheinbaum asegura que no existe ningún riesgo para los visitantes de cara a la cita mundialista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de fútbol del 2026, luego de que una asonada narcotraficante provocara temor en la ciudad y en buena parte del país el domingo.

Sheinbaum aseguró en rueda de prensa que no existe "ningún riesgo" para los visitantes y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

En Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas de la Copa del Mundo, que se disputará también en Estados Unidos y Canadá, no se registraron incidentes violentos.

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que, por ahora, el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.

Debido a la convulsa jornada del fin de semana, se suspendieron dos partidos de fútbol el domingo en Jalisco y otro en el estado de Querétaro, en el centro de México.

Además de cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial, entre ellos uno de los más destacados de esa instancia, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará, junto con Monterrey (noreste), el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

En ese certamen participarán seis selecciones, ninguna europea: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.