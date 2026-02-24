Courtois defiende a Vinícius y carga contra Mourinho en la previa del Real Madrid frente al Benfica

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, criticó a José Mourinho, técnico del Benfica, por sus declaraciones posteriores al presunto episodio de racismo vivido en la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, y confesó que le "decepcionó que usara el festejo de Vinícius" para desviar el foco.

"Al final Mourinho es Mourinho. Tú, siempre como entrenador, vas a defender a tu club y lo que te ha dicho tu jugador. Lo que me ha decepcionado un poco es usar el festejo de Vinícius, que no hizo nada malo. Celebró como muchos rivales hacen en nuestra contra porque, cuando meten un gol al Real Madrid, la euforia es el doble o triple. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", manifestó en rueda de prensa.

Intentando centrarse en el partido ante el Benfica, Courtois valoró el impulso que recibirá el Real Madrid de su afición en el estadio Santiago Bernabéu para dar el paso final a los octavos de final tras el triunfo de la ida (0-1).

"Lo más importante es tener a la afición con nosotros animando todo el partido, que empecemos bien desde el primer segundo. Es un resultado engañoso porque, si te meten un gol, empatan la eliminatoria. Tenemos que estar concentrados, jugar con intensidad y actitud. Así estoy seguro de que ganaremos", dijo.

Además, valoró la importancia de volver a vencer tras el traspié liguero del sábado en El Sadar, donde el Real Madrid perdió el liderato de LaLiga.

"Tenemos que entrenar y hacer lo mejor tras el partido ante Osasuna. Es un encuentro importante porque tenemos que ganar y pasar la eliminatoria. En LaLiga debemos dar el do de pecho, mejorar lo que no hicimos bien y evadirnos del ruido externo, no leer demasiado los medios porque no es útil para nosotros. Estamos listos para mañana", valoró.

Por último, reflexionó sobre la jugada del primer tanto de Osasuna el pasado sábado, el penalti que le señalaron desde el VAR por un pisotón a Ante Budimir.

"Como portero siempre estamos desprotegidos en esas acciones y los defensas también. Con el VAR, hoy en día se frena la imagen y se ralentiza. Es verdad que le toco un poco; él viene con fuerza para frenar, mete su pie debajo del mío, pero yo no hago la zancadilla de la que él se queja", describió.

"El árbitro valora que la pelota se va bastante lejos y el VAR no. El árbitro me dice que al abandonar la portería es una acción de gol, pero no tenía el balón controlado. Luego ves el fin de semana acciones de pisotón que no se han pitado. Si esa acción es con Alaba o Asencio no se pita, pero, al ser portero, sí. Acepto mi error por la salida en falso, pero no hago gesto de pisar. Pisamos los dos a la vez el suelo y él viene con la inercia y se mete por debajo. Como portero diría que no es penalti", opinó.