Champions League: Así se jugará la jornada de los partidos de vuelta de los playoff

Fútbol Internacional

Champions League: Así se jugará la jornada de los partidos de vuelta de los playoff

Este martes y miércoles se definirán los ocho clasificados a los octavos de final de la Champions League, en una serie de vuelta marcada por las urgencias de los equipos italianos y la ventaja con la que llegan Real Madrid, y PSG.

Herberth Marroquín

|

time-clock

MADRID, 19/01/2026.- Los jugadores del AS Mónaco entrenan este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en la víspera del partido de Liga de Campeones que les enfrenta al Real Madrid. EFE/Kiko Huesca

El Real Madrid recibe al Benfica este miércoles en la vuelta de los playoff de la Champions League.(Foto Prensa Libre: EFE).

Este martes y miércoles se disputarán los partidos de vuelta de los playoff de la Champions League, en los que se conocerá a los ocho equipos que clasificarán a los octavos de final del torneo más importante de Europa. Allí ya esperan los ocho clubes que avanzaron de forma directa tras quedar entre los primeros ocho en la fase de liga.

Los duelos de vuelta prometen intensidad y definirán qué equipos obtendrán el boleto a la siguiente fase. Para esta serie, los clubes italianos llegan en situación complicada, luego de caer con amplitud en los partidos de ida. Uno de ellos es la Juventus, que perdió 5-2 frente al Galatasaray y dejó la eliminatoria cuesta arriba, pues necesita ganar por una diferencia de tres goles.

También el actual subcampeón del certamen, el Inter de Milán, cayó en Noruega ante el Bodø/Glimt por 1-3, por lo que deberá remontar con al menos dos goles en Milán si quiere continuar en el máximo torneo europeo.

En otros encuentros, el Real Madrid recibe al Benfica con la ventaja de 1-0 obtenida en la ida y buscará cerrar la eliminatoria en casa. Por su parte, el actual campeón del torneo, el PSG, llega con ventaja de 3-2 tras imponerse al Mónaco como visitante.

LECTURAS RELACIONADAS

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA por presuntos insultos racistas a Vinicius

chevron-right
El estadio Akron en Guadalajara (México). Será sede de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde se disputarán cuatro encuentros en dicho recinto. (Foto Prensa Libre; EFE).

Estos son los partidos previstos para jugarse en Guadalajara en la Copa del Mundo 2026

chevron-right

El Atlético de Madrid afronta el partido de vuelta después de un duelo que terminó 3-3 en la ida y buscará asegurar la clasificación en el estadio Metropolitano. El Bayer Leverkusen, que ganó 2-0 al Olympiacos como visitante, intentará mantener su ventaja en casa.

El Borussia Dortmund venció 2-0 al Atalanta en la ida y tratará de defender la ventaja en Bérgamo. Por último, el Newcastle, que goleó 6-1 al Qarabag como visitante, tiene amplia ventaja para avanzar, aunque el equipo de Azerbaiyán buscará revertir la serie.

Partidos de vuelta

Martes 24 de febrero del 2026

  • Atlético de Madrid vs. Brujas
  • Bayer Leverkusen vs. Olympiacos
  • Inter de Milán vs. Bodø/Glimt
  • Newcastle vs. Qarabag

Miércoles 25 de febrero del 2026

  • Real Madrid vs. Benfica
  • Atalanta vs. Borussia Dortmund
  • Juventus vs. Galatasaray
  • PSG vs. Mónaco

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Atlético de Madrid Champions League Futbol Internacional Inter de Milan Juventus Partido de vuelta Playoff PSG 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS