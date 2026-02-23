Champions League: Así se jugará la jornada de los partidos de vuelta de los playoff

Este martes y miércoles se disputarán los partidos de vuelta de los playoff de la Champions League, en los que se conocerá a los ocho equipos que clasificarán a los octavos de final del torneo más importante de Europa. Allí ya esperan los ocho clubes que avanzaron de forma directa tras quedar entre los primeros ocho en la fase de liga.

Los duelos de vuelta prometen intensidad y definirán qué equipos obtendrán el boleto a la siguiente fase. Para esta serie, los clubes italianos llegan en situación complicada, luego de caer con amplitud en los partidos de ida. Uno de ellos es la Juventus, que perdió 5-2 frente al Galatasaray y dejó la eliminatoria cuesta arriba, pues necesita ganar por una diferencia de tres goles.

También el actual subcampeón del certamen, el Inter de Milán, cayó en Noruega ante el Bodø/Glimt por 1-3, por lo que deberá remontar con al menos dos goles en Milán si quiere continuar en el máximo torneo europeo.

En otros encuentros, el Real Madrid recibe al Benfica con la ventaja de 1-0 obtenida en la ida y buscará cerrar la eliminatoria en casa. Por su parte, el actual campeón del torneo, el PSG, llega con ventaja de 3-2 tras imponerse al Mónaco como visitante.

El Atlético de Madrid afronta el partido de vuelta después de un duelo que terminó 3-3 en la ida y buscará asegurar la clasificación en el estadio Metropolitano. El Bayer Leverkusen, que ganó 2-0 al Olympiacos como visitante, intentará mantener su ventaja en casa.

El Borussia Dortmund venció 2-0 al Atalanta en la ida y tratará de defender la ventaja en Bérgamo. Por último, el Newcastle, que goleó 6-1 al Qarabag como visitante, tiene amplia ventaja para avanzar, aunque el equipo de Azerbaiyán buscará revertir la serie.

Partidos de vuelta

Martes 24 de febrero del 2026

Atlético de Madrid vs. Brujas

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

Inter de Milán vs. Bodø/Glimt

Newcastle vs. Qarabag

Miércoles 25 de febrero del 2026