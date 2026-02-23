Estos son los partidos previstos para jugarse en Guadalajara en la Copa del Mundo 2026

La reciente muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha colocado a México —en especial al estado de Jalisco— en el centro de la atención mundial.

Esto ocurre en un momento clave, ya que la entidad será una de las sedes de la Copa Mundial del 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el más grande en la historia al incluir 48 selecciones y más de 100 partidos.

El estadio Akron en Guadalajara, una de las sedes oficiales, albergará cuatro partidos mundialistas, incluido el segundo encuentro de la fase de grupos de la selección mexicana, programado para el jueves 18 de junio.

A pesar de los acontecimientos recientes en la región, la FIFA no se ha pronunciado sobre los hechos relacionados con la muerte de Oseguera Cervantes. Hasta el momento, todo continúa según lo previsto en cuanto a la organización y desarrollo de los encuentros asignados al estadio jalisciense.

Detalles del estadio mundialista

Nombre: Estadio Akron

Estadio Akron Ubicación: Zapopan, Jalisco, México

Zapopan, Jalisco, México Capacidad: 48,000 espectadores

48,000 espectadores Inauguración: 2010

Calendario de partidos – Copa Mundial 2026 (Estadio Guadalajara)

Fase de grupos: