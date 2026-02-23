Deporte Internacional
Estos son los partidos previstos para jugarse en Guadalajara en la Copa del Mundo 2026
El Estadio Akron será sede de cuatro encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El estadio Akron en Guadalajara (México). Será sede de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde se disputarán cuatro encuentros en dicho recinto. (Foto Prensa Libre; EFE).
La reciente muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha colocado a México —en especial al estado de Jalisco— en el centro de la atención mundial.
Esto ocurre en un momento clave, ya que la entidad será una de las sedes de la Copa Mundial del 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el más grande en la historia al incluir 48 selecciones y más de 100 partidos.
El estadio Akron en Guadalajara, una de las sedes oficiales, albergará cuatro partidos mundialistas, incluido el segundo encuentro de la fase de grupos de la selección mexicana, programado para el jueves 18 de junio.
A pesar de los acontecimientos recientes en la región, la FIFA no se ha pronunciado sobre los hechos relacionados con la muerte de Oseguera Cervantes. Hasta el momento, todo continúa según lo previsto en cuanto a la organización y desarrollo de los encuentros asignados al estadio jalisciense.
Detalles del estadio mundialista
- Nombre: Estadio Akron
- Ubicación: Zapopan, Jalisco, México
- Capacidad: 48,000 espectadores
- Inauguración: 2010
Calendario de partidos – Copa Mundial 2026 (Estadio Guadalajara)
Fase de grupos:
- Jueves 11 de junio del 2026
Partido 2 – Corea del Sur vs República Checa / Dinamarca / Macedonia del Norte / Irlanda
Grupo A – Estadio Guadalajara
- Jueves 18 de junio del 2026
Partido 28 – México vs Corea del Sur
Grupo A – Estadio Guadalajara
(Segundo partido de la selección mexicana en el torneo.)
- Martes 23 de junio del 2026
Partido 48 – Colombia vs Congo / Jamaica / Nueva Caledonia
Grupo K – Estadio Guadalajara
- Viernes 26 de junio del 2026
Partido 66 – Uruguay vs España
Grupo H – Estadio Guadalajara