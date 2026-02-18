FIFA y UEFA: Denuncian a sus presidentes en la Corte Penal Internacional por “legitimar la ocupación de Palestina”

Varias organizaciones han denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los presidentes de la FIFA y la UEFA, Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, respectivamente, por presuntamente "legitimar la ocupación de Palestina" por parte de Israel. Entre los señalamientos figura la inclusión en competiciones oficiales de clubes israelíes ubicados en asentamientos dentro de territorios palestinos ocupados.

La denuncia fue presentada el pasado lunes ante la CPI por las organizaciones Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Sport Scholars for Justice in Palestine y Euro-Med Human Rights Monitor, según informó esta última en un comunicado oficial.

En el documento, las entidades acusan a Infantino y Ceferin de "complicidad en crímenes de guerra —específicamente, el traslado de población civil a territorios ocupados— y crímenes de lesa humanidad, en concreto, el apartheid", conforme al Estatuto de Roma, base jurídica de la CPI.

El eje central de la denuncia es la participación de clubes israelíes, ubicados en asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional, en ligas organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel, algunas de las cuales han sido avaladas por la UEFA.

Según argumentan las organizaciones, "la FIFA y la UEFA permiten a estos clubes disputar partidos en tierras confiscadas y les otorgan apoyo financiero y estructural", lo cual —afirman— "normaliza la vida en los asentamientos y legitima la ocupación ilegal de Palestina", al tiempo que promueve el traslado de población israelí a territorios ocupados y la exclusión de la población palestina.

También aseguran que los palestinos están impedidos de asistir a los partidos, jugar o dirigir estos clubes. En ese sentido, consideran que estas prácticas configuran un sistema de apartheid.

Los denunciantes afirman que tanto Infantino como Ceferin "han actuado con pleno conocimiento de que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos humanos y han ignorado múltiples advertencias por parte de expertos de la ONU, así como de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y miembros del Parlamento Europeo".

Además, acusan a ambos dirigentes de "cooperar con las más altas esferas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos" para facilitar la participación de los clubes mencionados y "protegerlos de la rendición de cuentas".

Sobre Infantino, las organizaciones afirman que ha liderado acciones para "reprimir los esfuerzos de la Asociación Palestina de Fútbol por recuperar la jurisdicción sobre su territorio". En cuanto a Ceferin, lo señalan por "extender la jurisdicción administrativa de la UEFA a zonas que corresponden a la Confederación Asiática de Fútbol".

Los abogados que respaldan la denuncia consideran que esta podría representar una "oportunidad histórica" para que la CPI siente un precedente ante lo que califican como "la actuación de monopolios deportivos que ejercen funciones cuasi públicas con ingresos superiores al PIB de muchos países".