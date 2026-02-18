Atlético de Madrid empata con el Brujas en un partido de locura y deja todo para resolverse en el Metropolitano

Fútbol Internacional

El Atlético de Madrid dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó empatando 3-3 ante el Brujas en una noche de alta tensión que mantiene completamente abierta la eliminatoria rumbo a los octavos de final.

Bruges (Belgium), 18/02/2026.- Ademola Lookman of Atletico (C-L) scores a goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between Club Brugge KV and Atletico Madrid, in Bruges, Belgium, 18 February 2026. (Liga de Campeones, Bélgica, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Atlético de Madrid y Brujas empatan 3-3 en el encuentro de ida. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Atlético de Madrid vivió otra noche de emociones extremas en la Liga de Campeones al empatar 3-3 ante el Club Brujas, en el partido de ida de la ronda previa a los octavos de final. El conjunto dirigido por Diego Simeone, que se marchó al descanso con un favorable 0-2, no logró sostener la ventaja y terminó concediendo la igualdad en los minutos finales.

Al término del encuentro, el capitán Koke Resurrección resumió el sentir del equipo al reconocer que “ha sido una montaña rusa, como todo el año” y destacó la falta de concentración en jugadas a balón parado.

El partido comenzó bajo una ligera lluvia, con un Atlético que pronto aprovechó su primera gran oportunidad. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penalti por mano de Seys, y Julián Álvarez transformó la pena máxima con un potente disparo al centro, firmando su 13.º gol de la temporada.

A pesar del golpe, el Brujas reaccionó y sometió al equipo español a una fuerte presión, obligando a Jan Oblak a realizar varias intervenciones decisivas. Cuando el 0-1 parecía asegurado, un córner peinado por Griezmann terminó en los pies de Lookman, quien empujó el balón para el 0-2 justo antes del descanso.

La segunda parte fue radicalmente distinta. El Brujas salió con energía renovada y en apenas siete minutos descontó gracias a Onyedika. Poco después, Tresoldi culminó una jugada similar desde la banda izquierda, aprovechando nuevamente los desajustes defensivos del Atlético.

Sørloth estuvo cerca de devolver la ventaja a los visitantes con un remate que se estrelló en la escuadra, pero finalmente el tercer gol rojiblanco llegó tras un centro de Marcos Llorente que terminó en un autogol de Ordóñez.

Cuando parecía que el triunfo estaba encarrilado para los colchoneros, un nuevo descuido defensivo permitió a Tzolis igualar el marcador 3-3. El atacante encontró espacio por el costado izquierdo, la zona más vulnerable del Atlético durante todo el encuentro, y sentenció el empate que deja la eliminatoria completamente abierta.

De cara al duelo de vuelta, Koke apeló al apoyo de la afición rojiblanca y se mostró confiado en que el equipo podrá resolver la eliminatoria en el Metropolitano: “Necesitamos, como siempre hacen nuestros aficionados, que estén con nosotros. En nuestro campo somos un rival difícil. Si estamos todos juntos, vamos a pasar la eliminatoria”, aseguró el capitán.

El encuentro decisivo se disputará en el estadio Metropolitano, donde el Atlético buscará corregir errores y sellar su clasificación a los octavos de final.

