Quién es Gianluca Prestianni, el joven talento del Benfica envuelto en polémica con Vinícius Jr.

Como muchas otras joyas de la inagotable cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento lo que lo tiene hoy en el centro de la atención mediática, sino una acusación de racismo contra el brasileño Vinícius Jr.

El extremo del Benfica, de 20 años, habría llamado “mono” a la estrella del Real Madrid durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones, disputado el martes en Lisboa.

El árbitro activó el protocolo antirracista, y tanto Vinícius como otros jugadores del conjunto merengue, incluido el francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta agresión verbal.

Tanto Prestianni como el club lisboeta niegan que existiera un acto racista, en un episodio que vuelve a manchar al balompié europeo.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia muy futbolera. Desde pequeño mostró talento con el balón, lo que le permitió debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el club de sus amores.

Apodado La Joyita o La Pulga por su estatura (1.66 metros), se convirtió en el jugador más joven en debutar con la camiseta del Fortín, campeón de la Copa Libertadores en 1994. “No fue fácil debutar tan joven, pero la verdad que estoy muy contento por haber vestido la camiseta de Vélez y de poder haberlo dejado en Primera”, declaró a finales de 2023, tras salvarse del descenso con el club.

En total, anotó tres goles en 39 partidos con Vélez entre 2022 y 2023. Durante ese tiempo vivió altos y bajos, marcados también por episodios de indisciplina, según la prensa local.

Benfica lo fichó a principios de 2024 por 10 millones de euros, según el portal Transfermarkt, aunque debutó oficialmente cinco meses después de su llegada. Tras un inicio con escasa participación, se ganó la confianza de José Mourinho, quien le ha dado minutos en 30 partidos oficiales (dos goles, dos asistencias).

¿Futuro mundialista?

Por su habilidad para conducir contragolpes y desbordar por la banda, ha sido comparado con Ángel Di María, ídolo del Benfica y de la selección argentina. También zurdo, aunque con menos olfato goleador, Prestianni decidió representar a la Albiceleste pese al interés de Italia en nacionalizarlo.

Con Argentina brilló en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde fue elegido jugador del partido en los cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia. La selección argentina perdió la final contra Marruecos. “Nos duele un montón el final, queríamos jugar el séptimo partido y ganar el título, pero hay que levantar cabeza. Este torneo nos deja muchas enseñanzas”, dijo tras la derrota.

En noviembre del año pasado, debutó con la selección mayor en un amistoso que terminó 2-0 frente a Angola. Jugó apenas cuatro minutos, pero figura entre los candidatos de Lionel Scaloni para integrar la nómina rumbo al Mundial de 2026.

Protagonista de varias polémicas

Pese a su juventud, Gianluca Prestianni ha estado envuelto en diversas controversias. En el Torneo Montaigu 2022, certamen juvenil disputado en Francia, participó en una pelea entre jugadores de Argentina y Brasil al final de la final, ganada por la Canarinha de Endrick.

En el Mundial Sub-20 insultó a un recogepelotas, se burló del público chileno y provocó a jugadores de México y Colombia tras eliminarlos en cuartos y semifinales.

Su episodio más reciente, el presunto insulto racista contra Vinícius Jr., está bajo investigación de la UEFA. De confirmarse, podría acarrearle una sanción disciplinaria.