Benfica respalda a Prestianni y rechaza acusaciones de racismo en duelo ante el Real Madrid

El Benfica reiteró este miércoles que "apoya y cree" en su extremo argentino Gianluca Prestianni, tras las acusaciones de racismo formuladas por el jugador del Real Madrid Vinícius Jr., y denunció una "campaña de difamación" en su contra.

En un comunicado publicado en su página web, el club lisboeta aseguró que el comportamiento de Prestianni "siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica". Por ello, "lamenta la campaña de difamación de la que ha sido víctima el jugador", reza el texto.

El club afirmó que afronta con total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas por la UEFA, tras los incidentes ocurridos en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones.

“El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e intransigente con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que coinciden con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio su mayor símbolo”, destacó el comunicado.

El incidente se produjo el martes, durante el partido entre Real Madrid y Benfica en el estadio Da Luz, correspondiente a la ida del playoff de la Liga de Campeones, que finalizó con victoria por 0-1 del equipo merengue, gracias a un gol de Vinícius Jr.

En el minuto 51 con 26 segundos, tras la celebración del tanto, el atacante brasileño denunció al árbitro François Letexier que Prestianni le había proferido insultos racistas. Como consecuencia, el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.