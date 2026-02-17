Vinícius Jr., imparable: golazo y exhibición para darle ventaja al Real Madrid sobre el Benfica

El Real Madrid logró una importante victoria en Lisboa ante el Benfica por 0-1, con lo que encarrila la eliminatoria del playoff rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Recibirá con ventaja en el estadio Santiago Bernabéu a un conjunto luso que lució más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

El conjunto blanco fue superior, con un Vinícius Jr. que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al Benfica. En los primeros 15 minutos, el dominio fue alterno, con un Real Madrid que intentaba hacerse con el control del esférico, frente a un Benfica que se activaba con poco y mostraba buenas triangulaciones por ambas bandas, donde Valverde y Camavinga se esforzaban por frenar las incursiones de Andreas Schjelderup y del joven argentino Prestianni.

En el minuto 13, Prestianni —que en noviembre pasado debutó con la absoluta de su país— tuvo una ocasión clara en el área pequeña tras una internada de Schjelderup, pero no acertó con su pierna menos hábil, la zurda.

La réplica madridista llegó al 17, con un potente disparo desde fuera del área de Güler, que fue controlado por Trubin. Casi al minuto 19, Valverde dio un pase largo a Trent, quien rompió la línea defensiva del Benfica por la banda derecha y asistió a Vinícius, cuyo disparo cruzado pasó muy cerca del segundo palo.

Con un dominio repartido, en el minuto 23 apareció de forma magistral Courtois tras un tiro raso del experimentado mediocampista noruego Aursnes, que obligó al meta belga a sacar una mano casi imposible cuando los aficionados de las Águilas ya cantaban el gol.

Al borde de la media hora, el Benfica forzó un esfuerzo extra de la defensa madridista, que se vio replegada y sin capacidad de contragolpear con la velocidad de Vini o Mbappé. El balón le duraba poco al conjunto blanco.

En el minuto 38, nueva internada por la banda de Trent, quien llegó hasta la línea de fondo para centrar atrás, pero Mbappé no logró conectar el remate. El Madrid cerró la primera mitad con mayor presión ofensiva. En el 42, una bonita triangulación entre Mbappé, Carreras y Vinícius terminó con un remate elevado del francés.

Un minuto más tarde, Camavinga sirvió a Mbappé, quien remató directo a las manos de Trubin. Luego, al 44, el francés asistió a Vinícius, pero nuevamente el portero ucraniano desvió el disparo. En tiempo de descuento, Güler intentó con un disparo cruzado desde la derecha, que Trubin atajó con una mano salvadora. Al descanso, el empate sin goles reflejaba a un Madrid más cómodo en la recta final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo de Arbeloa mantuvo el ritmo. En el minuto 49, Vinícius sacó la chistera con una jugada individual marca registrada: fijó al defensor, ingresó al área y disparó cruzado un balón imposible para Trubin, que puso el 0-1 en el marcador.

Tras el gol, al minuto 51, el árbitro François Letexier detuvo el juego por una denuncia de Vinícius Jr., quien acusó al argentino Prestianni de haberle proferido un insulto racista con la camiseta cubriéndose la boca. Letexier activó el protocolo contra el racismo. El partido se reanudó siete minutos después, tras una charla entre el árbitro y el jugador del Benfica.

El Madrid se mantenía cómodo, mientras que el Benfica intentaba sacudirse el dominio blanco. En el minuto 69, Vinícius probó de nuevo con un disparo desde fuera del área que fue contenido por Trubin. Dos minutos después, una contra conducida por el brasileño terminó con un remate en el área pequeña, que el portero volvió a despejar.

Durante todo el encuentro, destacó el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, quien cortó varias opciones de peligro de los encarnados. Los primeros cambios de José Mourinho llegaron al minuto 73, cuando ingresaron el ucraniano Sudakov y el colombiano Richard Ríos, en lugar de Schjelderup y Rafa Silva.

En el minuto 84, Mourinho fue expulsado por protestar airadamente al árbitro una segunda amarilla para Vinícius. Con ello, el técnico luso no podrá dirigir en el banquillo del Bernabéu en el partido de vuelta. Dos minutos más tarde, Álvaro Arbeloa dio ingreso a Brahim Díaz por Güler. Ya en el 94, durante los 12 minutos de tiempo añadido, debutó en la Liga de Campeones el joven Pitarch, quien sustituyó a Camavinga.

También ingresó Dani Carvajal, el último superviviente del equipo que ganó la ‘Décima’ en 2014 en el mismo estadio Da Luz, en lugar de Álvaro Carreras. Tras 102 minutos, el partido de ida concluyó con la victoria por la mínima del Real Madrid.