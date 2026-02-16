¿Era o no falta? Joan García muestra su molestia con el VAR en la acción contra Koundé

El portero del Barcelona Joan García se mostró sorprendido por el hecho de que el VAR no haya llamado al árbitro César Soto Grado para revisar una posible falta sobre Jules Koundé en la acción que ha terminado con el gol del 2-1 del Girona, determinante en la derrota de los azulgranas este lunes en Montilivi.

“En directo no la veo bien, es una acción muy rápida, pero la he visto repetida y para mí es falta. Jules llega primero al balón y le pisan. El árbitro se puede equivocar en el campo porque es una acción muy rápida, pero lo que más sorprende es que no le llamen del VAR. Son cosas que pasan. No lo podemos controlar. Nos toca seguir”, ha valorado el guardameta en declaraciones a ‘DAZN’.

El cancerbero ha reconocido que el Barcelona está “concediendo demasiado y demasiado fácil” en defensa, y ha lamentado que sus paradas “no sirven para mucho” si el equipo no puntúa.

“Cuando presionamos de parado lo estamos haciendo bien, pero cuando perdemos la pelota nos falta cortar las jugadas y hacer faltas en campo contrario. Si los rivales están encerrados y te salen tan fácil, es mucho desgaste correr para atrás, ellos llegan con mucha gente al ataque y se nos complica”, ha analizado.

Por último, Joan García ha comentado que en estos momentos no piensa en si acudirá al Mundial con la selección española, sino en “intentar salir de este pequeño bache” con el Barcelona y “mejorar en los próximos partidos“.

Cubarsí asegura que el Barsa tiene que mejorar

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí ha valorado que el conjunto azulgrana tiene que “mejorar”, “hacer autocrítica” y ponerse “las pilas”.

“Tenemos que mejorar. No nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado un mal partido. Nos ha faltado un poco de todo. No ha sido un gran partido. Tenemos que hacer autocrítica y ponernos las pilas”, comentó el futbolistas catalán en declaraciones a ‘DAZN’.

Cubarsí ha señalado que el hecho de encajar el 1-1 poco después de marcar el 0-1 ha sido una de las claves del encuentro, y ha preferido no opinar sobre la actuación del árbitro, pese a que el Barcelona protestó una posible falta sobre Jules Kounde en el la jugada que acabó con el gol de la victoria de Fran Beltrán.