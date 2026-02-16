Así marcha la tabla de posiciones de La Liga tras la derrota del Barcelona frente al Girona

La jornada 24 de LaLiga llegó a su fin con un encuentro vibrante en Montilivi, donde el Girona recibió al Barcelona en un duelo frenético que se extendió hasta el minuto 100.

A pesar de la intensidad del cierre, el conjunto azulgrana cayó 2-1 con goles de Thomas Lemar y Fran Bentrán y cedió el liderato a su acérrimo rival, el Real Madrid, que había iniciado la fecha en la segunda posición. La derrota del equipo dirigido por Hansi Flick permitió que los merengues tomaran la punta del certamen nacional.

El Real Madrid, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, había hecho los deberes el sábado, al golear por 4-1 a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu.

El triunfo se construyó con un doblete de Vinícius Jr., además de los tantos de Gonzalo García y Federico Valverde. Ese resultado, combinado con la caída del Barcelona, le permitió al equipo blanco saltar al primer lugar de la clasificación.

La lucha por el título sigue al rojo vivo, con dos gigantes que no pueden permitirse el más mínimo tropiezo. Cada jornada promete emociones fuertes y mantiene a los aficionados pendientes de la tabla de posiciones. Además, equipos como el Villarreal y el Atlético de Madrid aún sueñan con meterse en la pelea, aunque a mayor distancia.

Así marcha la parte alta de la tabla:

Real Madrid: 60 puntos

Barcelona: 58 puntos

Villarreal: 45 puntos

Atlético de Madrid: 45 puntos

Con este panorama, LaLiga se encamina hacia un final de temporada apasionante, donde cada punto puede resultar decisivo. Aún quedan 14 jornadas por disputarse, incluido un clásico que podría ser determinante en la jornada 35, y apenas dos puntos separan a merengues y azulgranas en la lucha por el título.