Benfica vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el partido de ‘playoff’ de los merengues en la Champions League

Fútbol Internacional

Benfica vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el partido de ‘playoff’ de los merengues en la Champions League

El Real Madrid vuelve a Lisboa para buscar revancha ante el Benfica en el inicio de los playoffs de la Champions League, una eliminatoria de alto voltaje.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Lisbon (Portugal), 28/01/2026.- Benfica's Nicolas Otamendi (R) in action against Real Madrid's Kylian Mbappe (L) during the UEFA Champions League soccer match between SL Benfica and Real Madrid, in Lisbon, Portugal, 28 January 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Real Madrid y Benfica se enfrentan este martes en la Champions League en la ida de los playoff en el estadio Da Luz.(Foto Prensa Libre: EFE):

La Uefa Champions League regresa este martes a su etapa más determinante con la serie de eliminación directa correspondiente a los playoff, fase incorporada por segundo año consecutivo tras el cambio de formato en la competición.

Ahora, el torneo cuenta con una fase de liga, en la que los primeros ocho clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del puesto 9 al 24 deben disputar una ronda previa, con partidos de ida y vuelta, para obtener su boleto.

En esta ocasión, será el Real Madrid el encargado de abrir el telón de esta emocionante etapa, al volver a Lisboa, ciudad donde disputó su último encuentro de la fase de liga, en el que cayó 4-2 ante el Benfica. Aquel resultado dejó fuera al cuadro merengue del top ocho, mientras que los portugueses aseguraron su clasificación a la ronda de playoff.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa medirá fuerzas nuevamente con el Benfica en el estadio Da Luz, en el partido de ida de esta eliminatoria. Por su parte, el conjunto portugués, bajo el mando de José Mourinho, buscará golpear primero y llegar con ventaja al encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Santiago Bernabéu.

LECTURAS RELACIONADAS

Copa del Mundo en Guatemala: Los siguientes países que visitará en Latinoamérica

chevron-right
Copa Mundial de la FIFA Washington D. C.

¿Copa para millonarios? Precio de los boletos para el Mundial 2026 se dispara en la reventa de FIFA

chevron-right

El Real Madrid llega a este duelo con la presión de obtener un resultado favorable que le permita manejar con mayor calma el compromiso decisivo en casa. Para los madridistas, será una prueba de alto nivel ante un rival que ya demostró su capacidad para sorprender y que intentará repetir la dosis para eliminar al máximo ganador de la Champions League.

Los de Chamartín vienen de una contundente victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad y, para este enfrentamiento ante los lisboetas, se espera el regreso del francés Kylian Mbappé, líder ofensivo del equipo y máximo goleador del conjunto merengue en la temporada. Su presencia será clave en una serie donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Además, el ambiente en Lisboa promete ser electrizante, con un estadio Da Luz que suele convertirse en una fortaleza para los portugueses, especialmente en noches europeas.

Día, hora y dónde ver el Benfica vs. Real Madrid

El partido de ida de los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid se disputará este martes 16 de febrero, en el estadio Da Luz, a las 14.00 horas de Guatemala. El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Benfica Champions League Futbol Internacional Real Madrid 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS