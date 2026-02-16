Benfica vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el partido de ‘playoff’ de los merengues en la Champions League

La Uefa Champions League regresa este martes a su etapa más determinante con la serie de eliminación directa correspondiente a los playoff, fase incorporada por segundo año consecutivo tras el cambio de formato en la competición.

Ahora, el torneo cuenta con una fase de liga, en la que los primeros ocho clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del puesto 9 al 24 deben disputar una ronda previa, con partidos de ida y vuelta, para obtener su boleto.

En esta ocasión, será el Real Madrid el encargado de abrir el telón de esta emocionante etapa, al volver a Lisboa, ciudad donde disputó su último encuentro de la fase de liga, en el que cayó 4-2 ante el Benfica. Aquel resultado dejó fuera al cuadro merengue del top ocho, mientras que los portugueses aseguraron su clasificación a la ronda de playoff.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa medirá fuerzas nuevamente con el Benfica en el estadio Da Luz, en el partido de ida de esta eliminatoria. Por su parte, el conjunto portugués, bajo el mando de José Mourinho, buscará golpear primero y llegar con ventaja al encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega a este duelo con la presión de obtener un resultado favorable que le permita manejar con mayor calma el compromiso decisivo en casa. Para los madridistas, será una prueba de alto nivel ante un rival que ya demostró su capacidad para sorprender y que intentará repetir la dosis para eliminar al máximo ganador de la Champions League.

Los de Chamartín vienen de una contundente victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad y, para este enfrentamiento ante los lisboetas, se espera el regreso del francés Kylian Mbappé, líder ofensivo del equipo y máximo goleador del conjunto merengue en la temporada. Su presencia será clave en una serie donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Además, el ambiente en Lisboa promete ser electrizante, con un estadio Da Luz que suele convertirse en una fortaleza para los portugueses, especialmente en noches europeas.

Día, hora y dónde ver el Benfica vs. Real Madrid

El partido de ida de los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid se disputará este martes 16 de febrero, en el estadio Da Luz, a las 14.00 horas de Guatemala. El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+.