¿Copa para millonarios? Precio de los boletos para el Mundial 2026 se dispara en la reventa de FIFA

Luego de que la última fase de venta se cerró el pasado lunes 9 de enero, los precios de las entradas para la Copa Mundial del 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa dispuesto por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a pesar de que los boletos ya estaban catalogados como "muy costosos" por los aficionados.

En el sitio web de reventa e intercambio de la FIFA, un asiento de categoría 3, correspondiente a la sección más alta de las gradas, para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio en Ciudad de México, se ofrece actualmente a más de US$5 mil (Q38 mil 355), en comparación con el precio original de US$895 (Q6 mil 865).

Por su parte, para el partido entre Francia y Senegal, el martes 16 de junio, en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio web de reventa e intercambio de la FIFA ofrece las entradas a un precio cinco veces superior al original, ya que algunas se ofrecen a US$1 mil (Q7 mil 670), en comparación con los US$219 (Q1 mil 680) originales.

Asimismo, para estar cerca del campo y ver desde una posición privilegiada el encuentro entre las selecciones de Brasil y Marruecos, el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, los aficionados de la Canarinha tendrán que desembolsar poco más de US$1 mil 725 (Q13 mil 230), más de siete veces su valor original: US$247 (Q1 mil 890).

Precios excesivos

Para la final de la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio, un boleto de categoría 1, con precio inicial de US$7 mil 875 (Q60 mil 410), ahora se ofrece por casi US$20 mil (Q153 mil 430), mientras que las entradas de categoría 4, que originalmente costaban US$651 (Q5 mil), ahora se ofrecen a más de US$1 mil 380.

Sin embargo, actualmente hay ofertas que en la reventa han perdido su valor original. Tal es el caso del encuentro entre Austria y Jordania, que se llevará a cabo el 16 de junio en la ciudad de Santa Clara, California, donde las entradas originalmente costaban US$620 (Q4 mil 755) y ahora se revenden por menos de US$552 (Q4 mil 230).

"Estos precios exorbitantes, lamentablemente, no me sorprenden para nada. Reflejan lo que sabemos y contra lo que luchamos. Mucha gente compra para revender", comentó Guillaume Aupretre, el vocero principal de Les Français Irrésistibles, la barra principal de la selección francesa, que cuenta con más de dos mil 500 miembros activos.

"Al final, ¿quién paga los platos rotos? Los aficionados apasionados que se encuentran con ofertas excesivas. Preferiríamos que esto beneficiara a los hinchas que vienen a apoyar a su equipo, pero lamentablemente no es así", añadió Guillaume, quien es consciente de que, pese a estos precios, muchas entradas están encontrando comprador.

Costos respaldados por la FIFA

Conforme a lo expuesto por la FIFA, el intercambio de estas entradas cuenta con su respaldo. Sin embargo, según las condiciones de venta, la Federación solo puede actuar como una especie de "facilitador" (por una comisión del 15%) en este mercado entre aficionados, y el revendedor determina el precio mostrado de cada entrada ofrecida.

"El modelo de precios adoptado para el Mundial de Norteamérica refleja las prácticas existentes para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones", explicó la FIFA en un comunicado, en el que menciona que el mercado de reventa no está regulado en EE. UU. ni en Canadá, aunque en México está prohibido.