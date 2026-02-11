¿Drones del narco mexicano? La razón por la que Estados Unidos cerró el espacio aéreo en El Paso

Durante la mañana de este miércoles 11 de febrero, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió durante más de nueve horas todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, ciudad cercana a las aguas del Río Grande y a la frontera con México.

Aunque durante la suspensión de casi diez horas la FAA no ofreció muchos detalles, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, explicó posteriormente que el Gobierno cerró el espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, Texas tras detectar una serie de drones que, presuntamente, pertenecen a narcotraficantes mexicanos.

El secretario de Transporte aseguró que los presuntos drones fueron neutralizados por el Ejército estadounidense y, aunque las autoridades de aviación habían anunciado que el cierre repentino duraría nueve días en la ciudad fronteriza, solo se prolongó unas horas y las aerolíneas presentes en El Paso no se vieron afectadas en mayor medida.

Esta decisión permitió la reanudación de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de El Paso, luego de que las autoridades implementaron restricciones por motivos de seguridad que generaron dudas entre los viajeros y residentes de la zona, al punto de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que lo investigará.

La reapertura del espacio aéreo en El Paso

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, Texas. Ya no existe ningún tipo de amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, señaló la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos al confirmar que ya no existen más riesgos para los aviones en esa zona.

Sin embargo, esta medida no incluyó el espacio aéreo mexicano, por lo que las afectaciones se limitaron al lado estadounidense de la frontera en el estado de Texas. Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró públicamente que investigará el caso y colaborará con las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

Por su parte, tras la neutralización de los drones presuntamente mexicanos, la legisladora estadounidense Verónica Escobar descartó abiertamente la existencia de una amenaza inmediata contra las comunidades de El Paso, Texas, ciudad que representa uno de los puntos más importantes de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.

“Según lo que mi oficina y yo hemos podido recopilar, ya no existe una amenaza inmediata para la comunidad de El Paso ni para las áreas circundantes de la frontera con México”, afirmó Escobar, quien fue la política que le solicitó a la FAA levantar las restricciones. Esto finalmente ocurrió unas horas después, cuando todo estaba controlado.

Drones vinculados al narco mexicano

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense de televisión NBC News, los drones detectados por la FAA estaban vinculados a un cartel mexicano que habría ingresado al espacio aéreo de EE. UU, por lo que el cierre en El Paso estuvo relacionado con actividad militar y con operaciones contra los carteles de la droga en México.

Frente a este escenario, el Ejército intervino para desactivar estos dispositivos. “La FAA actuó con mucha rapidez para responder a una incursión de un cartel mediante drones. La amenaza ha sido neutralizada y no existe riesgo para los vuelos comerciales en la región”, concluyó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.