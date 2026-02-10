¿Construirá SpaceX una ciudad en la Luna y en Marte? Las prioridades espaciales de Elon Musk

Durante la noche del lunes 9 de febrero, el empresario sudafricano Elon Musk, fundador de SpaceX, informó que la empresa privada de fabricación aeroespacial priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte, como tenía previsto originalmente, debido a la cercanía del satélite terrestre en comparación con el planeta rojo.

“Marte comenzará en cinco años, probablemente para marzo del 2031, por lo que se hará en paralelo con la Luna, pero la Luna será el foco inicial”, afirmó el inversor de 54 años nacido en la ciudad de Pretoria, quien indicó que podrían levantar una ciudad en la Luna en menos de una década, mientras que en Marte requerirían de más de dos.

De acuerdo con el activista político conservador, todo depende de la ventana de lanzamiento y la duración del viaje, ya que en ambos casos es muy diferente. Sin embargo, el multimillonario señaló que confía en comenzar a construir una ciudad en Marte en un lustro y sostuvo que su desarrollo se realizará en paralelo al de la Luna.

“Solo es posible viajar a Marte cuando todos los planetas se alinean cada 26 meses, en un viaje de seis meses, mientras que podemos viajar a la Luna cada diez días, en un viaje de dos días. Esto significa que podemos trabajar mucho más rápido para completar una ciudad lunar que una ciudad marciana”, argumentó el magnate sudafricano.

La misión de Musk y SpaceX

“La misión de Space Exploration Technologies sigue siendo la misma. Queremos extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas”, agregó el fundador, director general e ingeniero en jefe de la empresa privada estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, con sede en Boca Chica, Texas.

Por lo tanto, el establecimiento de la civilización humana en Marte, el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar (Después de Mercurio), es uno de los objetivos fundacionales de SpaceX, que a finales del 2026 tiene previsto el lanzamiento de las primeras Starship no tripuladas al planeta rojo.

En consecuencia, de aterrizar con éxito en la superficie de Marte, Starship se convertiría en la primera misión espacial en lograr semejante acontecimiento en toda la historia de la civilización humana, ya que, hasta marzo del 2026, todas las misiones al planeta rojo se han limitado a la exploración mediante roveres y orbitadores desde el espacio.

Ante esta situación, las palabras de Musk contrastan con un mensaje publicado en el 2025, cuando el sudafricano expresó que su principal objetivo era viajar directamente a Marte: “La Luna es una enorme distracción”, añadió el empresario, quien ahora parece considerar que la explotación de los recursos de la Luna es otra de sus prioridades.

Misiones tripuladas a la Luna y a Marte

En el trasfondo de la decisión aparece la nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China por pisar nuevamente la Luna. El programa Artemis III de la NASA prevé enviar una misión tripulada al satélite, en colaboración con SpaceX, en el 2027, mientras que los planes chinos apuntan a alunizar por primera vez en su historia en enero del 2029.

La última misión tripulada en alunizar fue la Apolo 17, en 1972, hace más de cincuenta años, por lo que, además de volver a alcanzar la superficie lunar, el Gobierno de EE. UU. ha destacado su interés por construir una ciudad en la Luna que serviría como punto de partida para viajes espaciales largos, entre ellos a Marte, Venus o incluso Júpiter.