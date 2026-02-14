Copa del Mundo en Guatemala: Los siguientes países que visitará en Latinoamérica

Guatemala se convirtió en el primer país de Latinoamérica en recibir el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este viernes 13 de febrero. El Trophy Tour presentado por Coca-Cola eligió a la Ciudad de Guatemala como punto de partida para su gira por la región, donde el galardón más prestigioso del fútbol mundial estuvo en exhibición durante varias horas.

El trofeo no llegó solo a territorio guatemalteco. La Copa del Mundo vino acompañada por el legendario delantero francés David Trezeguet, campeón del mundo en Francia 1998 y subcampeón en Alemania 2006. El histórico jugador galo, recordado por su participación en la tanda de penaltis de aquella final ante Italia, fue parte de las actividades especiales organizadas en el país de la Eterna Primavera.

Miles de aficionados guatemaltecos tuvieron la oportunidad de apreciar de cerca el símbolo más emblemático del deporte mundial. La llegada del trofeo a Guatemala marcó el inicio oficial de una gira que recorrerá múltiples continentes durante 75 días y acercará el galardón más codiciado del fútbol a millones de fanáticos alrededor del planeta.

El recorrido por Latinoamérica

Tras su paso por Guatemala, el Trophy Tour continuará su recorrido latinoamericano visitando siete países más de la región. Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México recibirán el trofeo original en las próximas semanas como parte de esta gira histórica que celebra 20 años de existencia.

México será una parada especial del tour con once ciudades confirmadas. El trofeo visitará sedes como Poliforum León, WTC Veracruz, Expo Chihuahua, CIC Yucatán, Magdalena Mixhuca y el Estadio Guadalajara, entre otras. Las ciudades mexicanas de Guadalajala y Monterrey serán algunos de los principales destinos del recorrido en territorio azteca.

Gira por Norteamérica

El Trophy Tour iniciará su etapa norteamericana el 26 de febrero en Ciudad de México, dando el pistoletazo de salida a una inolvidable fiesta del fútbol que se extenderá por toda la región. Tras las once paradas mexicanas, el trofeo comenzará su recorrido por Estados Unidos el 24 de marzo desde Los Ángeles.

Estados Unidos recibirá el trofeo con 21 paradas de costa a costa, visitando las once ciudades anfitrionas del Mundial 2026 y otros diez mercados importantes del país. Los aficionados estadounidenses disfrutarán de experiencias interactivas y la oportunidad exclusiva de admirar el galardón más emblemático del planeta.

A partir del 10 de abril, la gira continuará por Canadá con siete ciudades confirmadas. Partiendo desde Vancouver hasta Toronto, el recorrido canadiense pondrá el foco en la creciente cultura futbolística del país y su expectación de cara al Mundial 2026 que co-organizará junto a México y Estados Unidos.

El alcance del Trophy Tour será verdaderamente global. Además de Norteamérica y Latinoamérica, se prevén paradas en múltiples continentes incluyendo países como Egipto, Turquía e India. La gira incluirá un total de 38 ciudades norteamericanas durante los 75 días de recorrido.

Coca-Cola, histórico socio de la FIFA, posee los derechos exclusivos del Trophy Tour y mantiene su compromiso de acercar a los aficionados al fútbol y su galardón más célebre. Para más información sobre las fechas y sedes del recorrido, los interesados pueden seguir las redes sociales locales de Coca-Cola y la FIFA.