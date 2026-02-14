“La responsabilidad es llevar a Guatemala al mundial”, asegura Sebastián Bini, técnico de la Sub 20

Sebastián Bini llegó a Guatemala como futbolista en el año 2000 con 20 años, una maleta llena de sueños y la incertidumbre de un joven que dejaba la reserva de Boca Juniors para aventurarse en un país desconocido. Hoy, más de dos décadas después y una gran trayectoria profesional, el técnico argentino se siente "más chapín" que nunca y escribe un nuevo capítulo en su historia profesional en el fútbol guatemalteco.

"Yo siempre digo lo mismo, amo Guatemala, yo elegí vivir acá. Estudié como entrenador acá, mis hijas son de acá, la verdad es que me siento muy de acá", confesó Bini en una entrevista exclusiva con Prensa Libre, donde el ahora director técnico de la Selección Nacional Sub-20 habló de esta nueva aventura, una de las más emocionantes de su carrera.

El primer destino de Bini en Guatemala fue Municipal, en donde jugó varios años. "Al estudiar un poquito y leer un poquito la historia del club me emocionó porque al fin y al cabo Municipal era como Boca, pero de acá de Guatemala. Era muy parecido el entorno", recuerda sobre aquella decisión de migrar al fútbol guatemalteco.

Tras retirarse en 2013 como jugador, Bini tomó unos años para prepararse como entrenador antes de iniciar su carrera en el banquillo en 2018. Comenzó desde las fuerzas básicas de Municipal, trabajando con categorías menores desde la Sub-13 en adelante. "Lo que mucha gente no sabe es que yo siempre quise estar en este lugar, siempre. En el 2019, antes de ser el entrenador de Municipal, estuve muy cerca, ya estaba casi todo arreglado para ser el técnico de la Sub-20 y después no sé qué pasó y Diosito me dio la oportunidad de ser el entrenador de Liga Nacional".

Ese camino lo llevó a conquistar dos títulos de Liga Nacional con Municipal (Apertura 2019 y Clausura 2024), además de dirigir en El Salvador con Deportivo Águila y tener dos etapas con Cobán Imperial.

El reto más importante de su carrera llegó apenas semanas después. La Federación de Futbol de Guatemala lo contactó para dirigir la Selección Sub-20. "Un lunes me llamaron para ver si me interesaba, les dije que claro que sí y el miércoles ya estábamos arreglando todo", relata sobre la rapidez del proceso. "Me toca representar un país que amo, que hace 25 años vivo acá y me siento parte de él."

Para Bini, este regreso a las categorías juveniles no es solo un paso en su carrera, sino un retorno a sus raíces como entrenador. "Para mí es muy importante volver a estos inicios porque siento que a mí me va a dar frescura otra vez estar en el entorno juvenil. Es mucha responsabilidad también porque es una selección, pero estoy muy ilusionado", expresó.

Entrevista a Sebastián Bini, habla sobre el gran reto que enfrenta ante la eliminatoria de la selección sub 20 en camino al mundial. (Foto Prensa Libre: ÉRICK ÁVILA).

La responsabilidad es enorme. Guatemala ha clasificado a dos Mundiales Sub-20 en su historia (Colombia 2011 y Argentina 2023), y la afición espera una tercera clasificación. Bini lo sabe y lo acepta: "La responsabilidad que tengo al agarrar la Sub-20 es intentar ir al Mundial. Pero también de fondo hay algo más: es encontrar valores nuevos que dentro de unos años puedan servir para que el proyecto de Selección Mayor tenga mucho más de dónde sacar", explica sobre su visión a largo plazo.

El plan de trabajo ya está trazado. El 16 de febrero arrancará con una visoría de jugadores provenientes de Estados Unidos, a finales de mes viajará a Costa Rica y Nicaragua para ver el premundial y conocer rivales, y desde junio comenzará a trabajar con la base que representará al país en la eliminatoria de julio. "Necesitamos gente fuerte mentalmente que entienda que vamos por el boleto mundial. No vamos a ver qué pasa, vamos a ir a buscar el boleto mundial", sentencia con determinación.

Al hablar de las características que busca en sus jugadores, Bini es claro: "Generalmente siempre nos basamos en la calidad técnica y las cualidades físicas. Pero lo que tenemos que intentar buscar y encontrar son mentalidades fuertes, una mentalidad profesional en la cual entiendan que vamos por el boleto mundial." El argentino también tiene un mensaje para el fútbol guatemalteco: "El jugador guatemalteco tiene que salir de la comodidad de estar bien acá, tiene que intentar irse del país, intentar jugar en mejores ligas. Creo que es la forma de crecer."

Entrevista a Sebastián Bini conversa con Alejandra Soto y Douglas Suruy, reporteros de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: ÉRICK ÁVILA)

Bini encara este reto con madurez emocional. "Tengo que aprender a manejar esa pasión porque soy muy explosivo. Estoy trabajando mucho en mí", reflexiona. El sueño mundialista es real y lo vive intensamente: "La ilusión de trascender que tienen que tener los jugadores, también la tiene que tener uno. Sería muy lindo poder ir a un Mundial. Uno cuando es chiquitito siempre dice 'qué me gustaría ir a un Mundial'. Bueno, a veces se presenta como jugador, a veces como entrenador."

Sebastián Bini, el argentino que eligió a Guatemala como su hogar, ahora tiene la misión de llevar a la Sub-20 al Mundial. Con su pasión característica, su conocimiento del medio y su amor profundo por el país, el técnico que viste de azul y blanco está listo para escribir un nuevo capítulo glorioso en la historia del fútbol guatemalteco. "Quiero formar un equipo que nos represente, que valga la pena verlo competir contra grandes selecciones. Eso para mí es muy importante", concluye.