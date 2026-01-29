Sebastián Bini toma las riendas como nuevo seleccionador de la Sub-20 de Guatemala

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció este jueves 29 de enero la contratación del técnico argentino Sebastián Bini como nuevo seleccionador de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala Masculina. La noticia fue oficializada a través de las redes sociales del ente rector del balompié nacional.

“La Federación de Fútbol de Guatemala le da la bienvenida a Sebastián Bini a la familia de la FFG como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 Masculina de Guatemala”, publicó la Fedefut en sus canales oficiales.

Esta será la primera experiencia del estratega pampero al frente de un combinado nacional, luego de una carrera desarrollada exclusivamente a nivel de clubes como estratega.

Bini logró destacarse como entrenador del Club Municipal, donde conquistó los títulos 31 y 32 en la historia de los escarlatas. Posteriormente, dirigió a Cobán Imperial —su último equipo— y también tuvo un breve paso por el Deportivo Águila del fútbol salvadoreño.

Su principal reto será clasificar a Guatemala a la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, certamen en el que la bicolor ha participado en dos ocasiones: Colombia 2011 y Argentina 2023. La próxima edición se celebrará en 2027, con Uzbekistán y Azerbaiyán como países anfitriones.

Bini sustituye en el cargo al mexicano Marvin Cabrera, quien dejó el banquillo en diciembre pasado. De momento se desconoce cuándo sería el debut oficial del nuevo timonel al frente del combinado nacional.