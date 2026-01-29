Torneo Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras los triunfos de Municipal y Comunicaciones

El Torneo Clausura 2026 ha comenzado con gran ritmo, disputándose tres jornadas en apenas una semana, a falta de un solo compromiso para cerrar la fecha tres: el duelo entre Malacateco y Atlético Mictlán, programado para este jueves a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía.

De momento, el único equipo que mantiene paso perfecto es Cobán Imperial, que lidera en solitario tras sumar tres victorias consecutivas. Los dirigidos por el uruguayo Martín García han derrotado con autoridad a Antigua GFC, Comunicaciones y Marquense, mostrando un fútbol sólido y contundente.

En la segunda posición aparece Comunicaciones, que ha conseguido dos triunfos clave, el más reciente ante el bicampeón nacional en el estadio Pensativo. El conjunto albo, comprometido en la tabla acumulada, comienza a recuperar terreno bajo la dirección de Marco Antonio Figueroa y suma seis unidades.

Guastatoya, con cinco puntos, se ubica en la tercera casilla tras mostrar un inicio competitivo. Le sigue Xelajú MC en la cuarta posición, empatado en unidades con Mictlán, que marcha quinto y aún debe disputar su encuentro de esta jornada, lo que podría permitirle escalar posiciones.

En la sexta posición aparece Municipal, que consiguió su primera victoria del torneo al vencer a Xelajú y comienza a mostrar una mejoría tras un inicio irregular. Detrás se ubican Achuapa y Malacateco, ambos con tres unidades; los Toros podrían escalar posiciones en la tabla si logran un buen resultado frente a Mictlán.

Más abajo se encuentran Marquense, en el noveno puesto, y Mixco, décimo, ambos también con tres puntos. En la parte baja de la clasificación está Aurora, que ocupa la undécima posición sin conocer aún la victoria, con dos empates en el torneo. De manera sorpresiva, el fondo de la tabla lo ocupa el bicampeón Antigua GFC, que apenas ha sumado un punto en tres presentaciones.

El Clausura 2026 comienza a perfilarse como un torneo intenso y parejo, donde cada jornada será determinante tanto en la lucha por están en los primero lugares de la tabla como en la batalla por evitar el descenso.