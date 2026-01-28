Municipal vence a Xelajú MC con un solitario gol de Pedro Altán y consigue su primera victoria del Clausura

El cuadro de Municipal logró este miércoles su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026, al imponerse 1-0 a Xelajú MC en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. En un duelo parejo, de escasas ocasiones claras y mucha disputa en el mediocampo, el cuadro escarlata fue más efectivo y supo capitalizar su oportunidad más clara para quedarse con los tres puntos.

Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Mario Acevedo tomó la iniciativa con intención de controlar el juego, aunque con el paso de los minutos los visitantes comenzaron a equilibrar las acciones. El primer tramo del encuentro transcurrió sin llegadas de peligro, marcado por la lucha en la zona media y pocas conexiones ofensivas.

El único tanto del compromiso cayó al minuto 32, luego de una precisa combinación entre Pedro Altán y José Carlos "flaco" Martínez. El delantero rojo realizó una gran jugada de espaldas al arco, habilitó a Altán, quien definió con un remate potente y colocado al poste izquierdo del arquero Superchivo Darío Silva, para adelantar a los locales.

Tras el gol, el encuentro se tornó más abierto. Xelajú adelantó líneas buscando el empate, mientras Municipal intentó aprovechar los espacios a la contra. La opción más clara para los visitantes llegó al minuto 43, con un disparo del panameño Jahir Jaén que fue a un lado del poste izquierdo de Kenderson Navarro, que tuvo una noche tranquila, y así cerró la primera mitad.

En el segundo tiempo, Municipal apostó por controlar el ritmo del juego y ceder la posesión, priorizando el orden defensivo y los contragolpes. Por su parte, el equipo de Roberto Hernández mostró pocas ideas en ofensiva y no logró generar acciones de peligro en el área rival.

Con el pasar de los minutos, el partido volvió a trabarse en el medio campo, con faltas recurrentes y escasas llegadas a las áreas, diluyendo las opciones de Xelajú MC de igualar el marcador.

Con este resultado, ambos equipos suman cuatro puntos en el campeonato tras tres jornadas disputadas. En la siguiente fecha, Municipal volverá a jugar en casa ante Guastatoya, mientras que Xelajú MC será local ante Comunicaciones, en el estadio Mario Camposeco.

Municipal, sin desplegar un fútbol vistoso, fue eficaz en el momento clave. En cambio, Xelajú dejó una imagen preocupante por su falta de profundidad y generación ofensiva en dónde el meta local tuvo una noche tranquila.