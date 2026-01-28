Xelajú MC anuncia fechas, horarios y requisitos para adquirir boletos del juego ante Monterrey

El Xelajú MC anunció el procedimiento oficial para la adquisición de boletos de cara al encuentro que sostendrá frente al Monterrey de México, en el marco del partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. La información fue compartida a través de las redes sociales del club altense, que afrontará este compromiso como único representante del futbol guatemalteco en la competencia internacional.

El conjunto quetzalteco, dirigido por el mexicano Roberto Hernández tras la salida del técnico guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, accedió al certamen luego de hacer una extraordinaria Copa Centroamericana 2025 en donde llegó hasta la final; sin embargo, cayó ante Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Pese a la derrota, el gran torneo le permitió asegurar su presencia en la competencia de clubes más importante de la región.



El encuentro ante los Rayados de Monterrey, equipo de amplio recorrido continental y considerado uno de los favoritos al título, está programado para disputarse el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 capitalina. El choque de vuelta se celebrará la siguiente semana en territorio mexicano en el estadio BBVA.

La dirigencia de los Superchivos habilitará la venta de boletos en las taquillas del estadio Mario Camposeco, los días viernes 30 de enero de 11:00 a 17:00 horas, sábado 31 de enero de 10:00 a 17:00 horas y domingo 1 de febrero en ese mismo horario. Los precios establecidos por el club son de Q200 para las localidades de General y Preferencia, Q300 para Tribuna y Q600 para Platea.

Entre las medidas adoptadas por la institución, es importante tomar en cuenta que se venderá únicamente a los aficionados que asistieron a la final de la Copa Centroamérica, en donde se estará vendiendo una entrada por codo

El encuentro representa una oportunidad histórica para los superchivos, quienes buscarán aprovechar su condición de local frente a un rival de jerarquía internacional. Se espera una numerosa presencia de aficionados en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú intentará dar la sorpresa en esta segunda ocasión en que ambas escuadras se enfrentarán.