Xelajú MC vs. Monterrey: Fecha y hora confirmadas para el duelo de la Copa de Campeones de Concacaf

El pasado martes se realizó el sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf, en el que se encuentra el cuadro de Xelajú MC, el único equipo guatemalteco que participará en la próxima edición del torneo más importante de la región, que se disputará a partir de febrero del 2026.

El sorteo determinó que el equipo dirigido por Amarini Villatoro, clasificado gracias a su destacada actuación en la Copa Centroamericana 2025 , donde obtuvo el subcampeonato tras perder la gran final frente al cuadro del Alajuelense de Costa Rica, se enfrente en esta primera ronda de eliminación directa —a partidos de ida y vuelta— al cuadro del Monterrey de México.

El conjunto altense tendrá una serie complicada ante uno de los favoritos para llevarse el certamen internacional: el cuadro regiomontano, ganador de cinco títulos de Concacaf.

Cabe mencionar que tanto Rayados como súperchivos ya se enfrentaron en un torneo internacional hace 13 años, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. En aquella ocasión, el equipo mexicano se llevó la serie con marcador global de 4-2.

Se han dado a conocer las fechas en que se disputarán los encuentros entre los altenses y los rayados. La serie iniciará en territorio guatemalteco, mientras que el partido de vuelta será en la Sultana del Norte.

Día y hora de los partidos – Xelajú MC vs. Monterrey

Partido de ida

Miércoles 4 de febrero de 2026

CSD Xelajú MC vs. CF Monterrey 19.00 horas

Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

Partido de vuelta