Este es el palmarés de los Rayados de Monterrey, rival de Xelajú MC en la Copa de Campeones de Concacaf

Los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más importantes y exitosos de la Liga MX y del continente, se han consolidado como uno de los máximos ganadores de la Liga de Campeones de la Concacaf, con cinco títulos en sus vitrinas. Este palmarés los convierte en protagonistas habituales cada vez que clasifican al certamen internacional.

Su historial los coloca como uno de los grandes favoritos para conquistar el trofeo en cada edición que participan, al formar parte del selecto grupo de clubes que han ganado el certamen en más de una ocasión en el torneo más prestigioso de la región.

Monterrey no solo presume cinco campeonatos, sino que tres de ellos los ganó de manera consecutiva, que lo convirtió en tricampeón de la Concacaf. Este logro fue alcanzado bajo la dirección del estratega mexicano Víctor Manuel Vucetich; con él al mando de los regiomontanos, los Rayados vivieron una etapa dorada.

Los tres títulos consecutivos llegaron en las ediciones del 2011, 2012 y 2013, en finales memorables ante rivales como Real Salt Lake y Santos Laguna (en dos ocasiones). El cuarto campeonato fue conquistado en el 2019, cuando Monterrey derrotó a su acérrimo rival, Tigres , en una final histórica que paralizó a todo Nuevo León. El quinto título llegó en el 2021, tras imponerse a las aguilas del América, reafirmando su condición de gigante en la región.

Ahora, el conjunto regiomontano se alista para una nueva edición del torneo con la mira puesta en el hexacampeonato, un objetivo que reforzaría su legado como uno de los clubes más dominantes del área. En esta primera ronda, su rival será Xelajú MC, equipo que buscará dar la sorpresa y plantear una serie competitiva frente a uno de los favoritos al título.

Por ahora no hay una fecha confirmada para los enfrentamientos entre Superchivos y Rayados; lo único seguro es que la primera ronda se jugará en el mes de febrero del 2026.

Rayados llegará al certamen con grandes figuras como Martial, Canales, Berterame, Óliver Torres y las futuras incorporaciones que se sumen al plantel en este mercado de pases. Esto, tras el fracaso en el torneo local, donde se quedaron a las puertas de la final. El club buscará fortalecer aún más su plantilla, tanto para el campeonato nacional como para la competición internacional.