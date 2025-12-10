Xela en la Copa de Campeones de Concacaf: Las figuras del Monterrey, el exclub de Sergio Ramos

Luego de su histórica participación en la Copa Centroamericana del 2025, en la que finalizaron como subcampeones del torneo tras perder la final en la tanda de penaltis ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el conjunto de Xelajú MC ya conoce a su primer rival en la Copa de Campeones del 2026: el CF Monterrey, de México.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) definió durante la noche del pasado martes 9 de diciembre, mediante un sorteo, los cruces de la primera fase en su máxima competición de clubes, en la que la escuadra de Quetzaltenango será el único equipo guatemalteco presente en la próxima edición.

Aunque aún no se han definido las fechas exactas de los compromisos que se llevarán a cabo en Guatemala y en Nuevo León, se sabe que la primera ronda se disputará del martes 3 al jueves 12 de febrero del 2026. El ganador de esta llave enfrentará al que resulte vencedor del cruce entre el Cruz Azul, de México, y el Vancouver, de Canadá.

Ante esta situación, los dirigidos por Amarini Villatoro ya se preparan para enfrentar al cuadro de Rayados, que recientemente fue eliminado en las semifinales de la Liga MX ante el Toluca, en lo que representó el último juego de Sergio Ramos defendiendo los colores de Monterrey, el histórico defensa español que fue capitán del Real Madrid.

Las figuras del CF Monterrey

Sergio Canales

Sergio Canales es un futbolista español de 34 años que juega como centrocampista y llegó al Monterrey a principios del 2024, luego de una destacada carrera en la liga de España, donde defendió las camisolas del Racing de Santander, el Real Madrid, el Valencia CF, la Real Sociedad y el Real Betis Balompié, con el que ganó dos Copas del Rey.

“El Mago Cántabro” es conocido en el territorio español por su calidad, visión de juego y elegancia. Puede jugar por ambas bandas, aunque sus entrenadores saben que rinde mejor por el centro, donde destaca como creador de juego y por su buena capacidad de disparo de media-larga distancia, lo que lo convierte en un jugador explosivo.

Sergio Canales celebra su gol en un partido de la Liga MX entre León y Monterrey. (Foto Prensa Libre: EFE)

Óliver Torres

Al igual que Canales, Óliver Torres es un futbolista español de 31 años que juega como centrocampista y llegó al CF Monterrey en el 2024. Antes de aterrizar en México, su carrera se desarrolló en España y Portugal, donde defendió los colores del Atlético de Madrid, el Villarreal CF, el Sevilla FC y el FC Oporto, con el que ganó cinco títulos.

El nacido en la provincia de Cáceres es conocido en Europa por su visión de juego, control del balón, precisión en los pases largos y buena técnica. Aunque es diestro, Torres también es hábil con la pierna zurda, por lo que en el campo destaca como un “falso 10” capaz de cumplir con eficacia funciones tanto defensivas como ofensivas.

El mediocampista español Óliver Torres celebra después de anotar su primer gol con el Monterrey. (Foto Prensa Libre: AFP)

Anthony Martial

El delantero francés de 30 años, Anthony Martial, llegó al CF Monterrey a mediados de septiembre del 2025, por lo que únicamente lleva tres meses defendiendo los colores de los Rayados. El exjugador del Manchester United no logró anotar su primer gol en México durante sus primeros partidos, pero confía en que el 2026 será su año.

Martial ganó el premio Golden Boy en el 2015, tras ser elegido el mejor futbolista europeo menor de 21 años. Sin embargo, desde entonces, y luego de su paso por Francia, Inglaterra, España y Grecia, el delantero galo está dispuesto a recuperar la velocidad, explosividad, técnica, regate y versatilidad que lo hicieron destacar en Europa.