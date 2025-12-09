Xelajú MC enfrentará a Monterrey en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf

Fútbol Internacional

Xelajú MC enfrentará a Monterrey en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf

Xelajú MC ya conoce a su rival para la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se disputará el próximo año. El equipo altense es el único representante guatemalteco clasificado al torneo.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Este martes 9 de diciembre, la Concacaf realizó en Miami el sorteo oficial de la Copa de Campeones del 2026, el torneo más importante a nivel de clubes en la región.

En este evento se definieron los emparejamientos para la primera ronda, en la cual el Xelajú MC, único representante de Guatemala, conoció a su rival.

El equipo altense, dirigido por Amarini Villatoro, enfrentará un reto mayúsculo: se medirá ante Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX y firme favorito para conquistar el certamen. Los "Rayados" del Monterreycuentan con una amplia experiencia internacional y han ganado este trofeo en cinco ocasiones: 2011, 2012, 2013, 2019 y 2021.

Para Xelajú, este enfrentamiento representa una oportunidad histórica de competir contra uno de los mejores equipos de la zona y demostrar el crecimiento del futbol guatemalteco en el ámbito internacional. Cabe mencionar que el campeón del torneo obtendrá su boleto para el Mundial de Clubes del 2029, lo que aumenta la relevancia del certamen.

LECTURAS RELACIONADAS

Liga Nacional: Así se definen las series de cuartos de final del Apertura 2025 en caso de un empate

chevron-right
Luis Fernando Tena, director técnico de la Selección Nacional de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP). Foto: Erick Avila. 19/11/2025

Estas han sido las 21 derrotas de la selección de Guatemala en la era de Luis Fernando Tena

chevron-right

Los Supechivos obtuvieron su participación en la 61.ª edición de este certamen luego de hacer una destacada Copa Centroamérica, en donde el cuadro guatemalteco logró llegar hasta la gran final, en donde cayeron frente al Alejuelense.

Formato del torneo

Concacaf confirmó que la competencia se disputará bajo un formato de eliminación directa con cinco fases:

  • •Primera ronda
  • Octavos de final
  • Cuartos de final
  • Semifinales
  • Final

Las primeras cuatro etapas se jugarán a ida y vuelta, mientras que la final será a partido único. En total, participarán 27 clubes: 22 iniciarán en la primera ronda y 5 avanzarán directamente a los octavos de final.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Copa de Campeones de la Concacaf Futbol nacional Monterrey Xelajú MC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS