Xelajú MC enfrentará a Monterrey en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf

Este martes 9 de diciembre, la Concacaf realizó en Miami el sorteo oficial de la Copa de Campeones del 2026, el torneo más importante a nivel de clubes en la región.

En este evento se definieron los emparejamientos para la primera ronda, en la cual el Xelajú MC, único representante de Guatemala, conoció a su rival.

El equipo altense, dirigido por Amarini Villatoro, enfrentará un reto mayúsculo: se medirá ante Monterrey, uno de los clubes más poderosos de la Liga MX y firme favorito para conquistar el certamen. Los "Rayados" del Monterreycuentan con una amplia experiencia internacional y han ganado este trofeo en cinco ocasiones: 2011, 2012, 2013, 2019 y 2021.

Para Xelajú, este enfrentamiento representa una oportunidad histórica de competir contra uno de los mejores equipos de la zona y demostrar el crecimiento del futbol guatemalteco en el ámbito internacional. Cabe mencionar que el campeón del torneo obtendrá su boleto para el Mundial de Clubes del 2029, lo que aumenta la relevancia del certamen.

Los Supechivos obtuvieron su participación en la 61.ª edición de este certamen luego de hacer una destacada Copa Centroamérica, en donde el cuadro guatemalteco logró llegar hasta la gran final, en donde cayeron frente al Alejuelense.

#Concacaf El Xelajú MC ya tiene rival y se medirá al cuadro del Monterrey de la Liga MX en la Copa de Campeones de la Concacaf. pic.twitter.com/W4L4nWnQFo — Deportes_PL (@tododeportes_pl) December 10, 2025

Formato del torneo

Concacaf confirmó que la competencia se disputará bajo un formato de eliminación directa con cinco fases:

•Primera ronda

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

Las primeras cuatro etapas se jugarán a ida y vuelta, mientras que la final será a partido único. En total, participarán 27 clubes: 22 iniciarán en la primera ronda y 5 avanzarán directamente a los octavos de final.