¿Jugará Lionel Messi la Copa Mundial del 2026? El posible último baile de la “Pulga” con Argentina

El futbolista argentino Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, por lo que millones de personas no quieren que llegue el momento en que el rosarino, de 38 años, cuelgue las botas y se despida para siempre del deporte al que le dedicó prácticamente toda su vida.

Antes de la Copa América 2021, a Messi se le cuestionaba su capacidad de ganar títulos con la Selección de Argentina, ya que, tras la consagración en la Copa Mundial Sub-20 en el 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, la Albiceleste pasó 17 años sin ningún tipo de presea, a pesar de tener al llamado "D10S".

Esa final contra la Selección de Brasil, que se llevó a cabo el 10 de julio del 2021 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, marcó el inicio de una etapa dorada para Messi y Argentina, debido a que, a partir de ese momento, la Albi ganó cuatro títulos consecutivos: Copa América 2021, Copa Finalísima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Frente a este escenario, a la "Pulga" se le colocó en el mismo altar que Pelé y Diego Maradona, como los mejores jugadores de la historia. Por ello, tras la conquista argentina en Catar hace casi cuatro años, los seguidores del actual capitán del Inter Miami comenzaron a preguntarse si Lionel Messi participará en la próxima Copa Mundial.

La aventura de Messi en los Mundiales

La última vez que la Selección de Argentina se presentó en una Copa del Mundo sin Lionel Messi fue en el Mundial de Corea del Sur y Japón, en el 2002, donde la Albiceleste fue sorpresivamente eliminada en la fase de grupos, al no lograr sumar más puntos que Inglaterra y Suecia, los dos equipos que avanzaron a octavos de final.

A partir de ese momento, la "Pulga" estuvo presente en las siguientes ediciones mundialistas con Argentina, aunque la mayoría terminaron en fracasos: Eliminados en cuartos de final ante Alemania en 2006 y en 2010; subcampeones del mundo en 2014 tras perder la final contra Alemania, y eliminados en octavos frente a Francia en 2018.

Sin embargo, la gloria eterna llegó en el Mundial de Catar 2022, donde Argentina terminó primera de su grupo, por encima de Polonia, México y Arabia Saudita. Posteriormente, la Albiceleste eliminó a Australia en octavos, a Países Bajos en cuartos, a Croacia en semis y derrotó a Francia en la final, decidida desde los once metros.

Además de ganar la Copa del Mundo, Lionel Messi se llevó a casa el Balón de Oro de la Copa Mundial 2022, al ser catalogado como el mejor jugador de la competición, luego de haber sido elegido por un grupo técnico de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), con base en sus actuaciones a lo largo de toda la competencia.

¿Messi jugará el Mundial del 2026?

Aunque Messi no habla mucho, y lo poco que dice sobre su futuro con Argentina no siempre puede tomarse al pie de la letra, se espera que el astro rosarino esté presente en la Copa del Mundo 2026, principalmente porque es el modelo más importante de Adidas al momento de promocionar cualquier contenido relacionado con el torneo.

Por su parte, el mensaje principal de Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, es la paciencia: "Lo pienso y espero a ver qué pasa. Tampoco queremos ponerle esa presión. Vamos a ir día a día y veremos cómo se siente físicamente, sobre todo, y también esperamos que sea honesto con nosotros", concluyó el director técnico argentino.