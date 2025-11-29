Lionel Messi guía al Inter Miami al título de la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami volvió a festejar a lo grande. El equipo de Florida logró coronarse campeón de la Conferencia Este y aseguró su boleto a la final de la MLS Cup, sumando un nuevo logro en la era de Lionel Messi dentro del club.

En una noche de alto nivel futbolístico, el conjunto dirigido por Javier Mascherano superó con absoluta autoridad al New York City FC en el Chase Stadium. El marcador final fue un contundente 5-1, resultado que reflejó la superioridad mostrada por los locales de principio a fin.

La figura del encuentro fue Tadeo Allende, quien firmó un triplete que desató la fiesta en Fort Lauderdale. A sus anotaciones se sumaron los goles de Telasco Segovia y Mateo Silvetti, completando una actuación colectiva sólida y eficaz. Por la visita, Justin Haak convirtió el descuento.

El triunfo no solo confirmó el buen momento del equipo, sino que también permitió que Messi añadiera otro título a su trayectoria, esta vez como parte del proyecto que busca posicionar al Inter Miami entre los clubes protagonistas de la MLS.

La contundencia exhibida por Inter Miami confirmó el buen momento que atraviesa el plantel, que ha logrado combinar experiencia, juventud y un estilo ofensivo que lo ha llevado a competir al más alto nivel en la liga estadounidense. El respaldo del público en el Chase Stadium también jugó un papel clave durante la serie.

Con el título de la Conferencia Este, Lionel Messi suma un nuevo logro en su carrera, esta vez como parte del proyecto que busca consolidar al Inter Miami entre las franquicias protagonistas de la MLS. El astro argentino ha sido pieza fundamental en el crecimiento competitivo del equipo.

Ahora, Inter Miami deberá esperar para conocer a su rival en la gran final, que saldrá del enfrentamiento por el título de la Conferencia Oeste entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC. El ganador de esa llave será el encargado de disputar la MLS Cup frente al equipo de Florida.

La final representa una oportunidad histórica para la institución, que buscará cerrar la temporada levantando el trofeo más importante del futbol estadounidense. Con la confianza en alto y un rendimiento sostenido, Inter Miami se perfila como uno de los candidatos fuertes al título.