Barcelona remonta y vence 3-1 al Alavés para tomar el liderato provisional de LaLiga

El Barcelona logró una victoria importante en el Camp Nou al imponerse 3-1 al Alavés, en un partido que comenzó con sorpresa y que obligó al cuadro blaugrana a reaccionar desde muy temprano. A los 43 segundos, Pablo Ibáñez silenció el estadio tras aprovechar un error de Marc Casado en la defensa, enviando al fondo un remate que puso el 0-1 y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Hansi Flick.

La desventaja inicial, sin embargo, no tardó en ser respondida. Apenas al minuto 8, Lamine Yamal apareció para igualar el marcador luego de un centro preciso de Robert Lewandowski. El joven extremo cerró la jugada con un toque certero, devolviendo tranquilidad al equipo y confirmando nuevamente su rol determinante en el ataque culé.

El Barcelona continuó presionando tras el empate, y al minuto 26 logró darle la vuelta al partido. Dani Olmo, con una definición de alta calidad, marcó el 2-1 y en el último minuto el delantero español volvería a marcar para marcar su doblete en el partido y el 3-1 que terminaría siendo definitivo. El mediocampista español aprovechó un espacio en la frontal del área para sacar un remate colocado, imposible para el guardameta rival.

A pesar del dominio azulgrana durante buena parte del primer tiempo, el Alavés no renunció al ataque y mantuvo un bloque sólido, obligando al Barca a mover rápidamente la pelota para generar espacios. El duelo se volvió intenso en el mediocampo, con disputas constantes y presión alta por parte de ambos equipos.

Lamine Yamal volvió a tener una oportunidad clara al minuto 44, cuando estrelló un remate en el poste derecho, acción que pudo haber significado el tercer tanto para el Barcelona. El extremo fue uno de los jugadores más desequilibrantes del partido, generando peligro constante por el sector derecho.

En la segunda mitad, el ritmo bajó ligeramente, pero el Barcelona mantuvo el control del encuentro. El Alavés intentó acercarse mediante transiciones rápidas, aunque sin lograr comprometer seriamente a la zaga culé. Los locales defendieron con orden y buscaron sentenciar el duelo con ataques elaborados, pero el marcador no se movió más.

Con esta victoria, el Barcelona vuelve a celebrar en el Camp Nou y suma 34 puntos, colocándose en el primer lugar provisional de LaLiga. El liderato se mantendrá en manos azulgranas al menos hasta que se dispute el partido entre Real Madrid y Girona, programado para este sábado 30 de noviembre a las 14:00 horas.

El triunfo representa un impulso importante para un Barcelona que necesitaba reencontrarse con la victoria luego de la dura derrota sufrida en la Champions League y consolidar su regularidad en el torneo. Aunque comenzó cuesta arriba, el equipo mostró carácter, reacción inmediata y capacidad para manejar un partido complejo, sumando así tres puntos fundamentales en la lucha por el campeonato.