Con doblete de Vedat Muriqi, Mallorca empató con Osasuna 2-2

Vedat Muriqi tuvo una gran actuación. El atacante de Mallorca brilló al convertir 2 goles, patear 2 veces y dar 10 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Lucas Torró. El volante de Osasuna realizó 38 pases correctos y se animó a patear 3 veces.
El DT de Mallorca, Jagoba Arrasate, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Lucas Bergström en el arco; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Omar Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Sergi Darder y Jan Virgili en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Alessio Lisci salió con una disposición táctica 3-4-3 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Flavien-Enzo Boyomo, Jorge Herrando y Abel Bretones en defensa; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz y Asier Osambela en la mitad de cancha; y Rubén García, Ante Budimir y Víctor Muñoz en la delantera.
Jesús Gil Manzano fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Bermellones enfrentarán de visitante a Real Oviedo, mientras que los Rojillos jugarán de local frente a Levante.
De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el décimo séptimo lugar.
Cambios en Mallorca
- 64′ 2T – Salió Mateo Joseph por Antonio Sánchez
- 80′ 2T – Salieron Jan Virgili por Takuma Asano y Sergi Darder por Pablo Torre
Amonestados en Mallorca:
- 40′ 1T Pablo Maffeo (Discutir con un rival), 41′ 1T Mateo Joseph (Discutir con un rival) y 36′ 2T Samu Costa (Conducta antideportiva)
Cambios en Osasuna
- 70′ 2T – Salieron Ante Budimir por Raul García y Asier Osambela por Moi Gómez
- 76′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Kike Barja
- 82′ 2T – Salieron Jon Moncayola por Sheraldo Becker y Abel Bretones por Juan Cruz
Amonestados en Osasuna:
- 0′ 1T Abel Bretones (Conducta antideportiva), 40′ 1T Sergio Herrera (Discutir con un rival), 14′ 2T Flavien-Enzo Boyomo (Conducta antideportiva), 39′ 2T Aimar Oroz (Conducta antideportiva) y 40′ 2T Alessio Lisci (Insultar o desaprobar al árbitro)