Con doblete de Vedat Muriqi, Mallorca empató con Osasuna 2-2

Por la fecha 14 de la Liga, los Bermellones y los Rojillos no pudieron vencer la portería rival y terminaron igualados en 2 tantos. Los Bermellones sacó diferencia con el doblete de penal y de jugada de Vedat Muriqi, a los minutos 16 y 20 del segundo tiempo, respectivamente. Todo cambió cuando los Rojillos aprovechó su momento y evitó la derrota pese a empezar perdiendo por dos goles. En el minuto 37 de la segunda etapa, Raul García descontó y puso el 2 a 1 después de un disparo. La igualdad fue obra de Flavien-Enzo Boyomo otra vez de jugada, transcurridos 47′ de la misma mitad.Vedat Muriqi se ganó los aplausos con su brillante definición a los 20 minutos del segundo tiempo. Jan Virgili sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Vedat Muriqi tuvo una gran actuación. El atacante de Mallorca brilló al convertir 2 goles, patear 2 veces y dar 10 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Lucas Torró. El volante de Osasuna realizó 38 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

El DT de Mallorca, Jagoba Arrasate, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Lucas Bergström en el arco; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Omar Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Sergi Darder y Jan Virgili en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Alessio Lisci salió con una disposición táctica 3-4-3 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Flavien-Enzo Boyomo, Jorge Herrando y Abel Bretones en defensa; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz y Asier Osambela en la mitad de cancha; y Rubén García, Ante Budimir y Víctor Muñoz en la delantera.

Jesús Gil Manzano fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Bermellones enfrentarán de visitante a Real Oviedo, mientras que los Rojillos jugarán de local frente a Levante.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 12, queda en el décimo séptimo lugar.

Cambios en Mallorca

64′ 2T – Salió Mateo Joseph por Antonio Sánchez

80′ 2T – Salieron Jan Virgili por Takuma Asano y Sergi Darder por Pablo Torre

Amonestados en Mallorca:

40′ 1T Pablo Maffeo (Discutir con un rival), 41′ 1T Mateo Joseph (Discutir con un rival) y 36′ 2T Samu Costa (Conducta antideportiva)

Cambios en Osasuna

70′ 2T – Salieron Ante Budimir por Raul García y Asier Osambela por Moi Gómez

76′ 2T – Salió Víctor Muñoz por Kike Barja

82′ 2T – Salieron Jon Moncayola por Sheraldo Becker y Abel Bretones por Juan Cruz

Amonestados en Osasuna: