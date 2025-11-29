Con doblete de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Real Oviedo

La figura del encuentro fue Alexander Sorloth. El delantero de Atlético de Madrid convirtió 2 goles, pateó 7 veces al arco ante Real Oviedo y dio 12 pases correctos.
Dávid Hancko también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Atlético de Madrid fue importante debido a que recuperó 2 pelotas.
El entrenador de Atl. Madrid, Diego Simeone, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Jan Oblak en el arco; Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet y Dávid Hancko en la línea defensiva; Conor Gallagher, Koke, Antoine Griezmann, Álex Baena y Nicolás González en el medio; y Alexander Sorloth en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Luis Carrión se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo y Rahim Alhassane en defensa; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan y Santiago Cazorla en la mitad de cancha; y Salomón Rondón y Federico Viñas en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Víctor García Verdura.
El Atleti visitará a Athletic Bilbao en la próxima jornada, mientras que Real Oviedo recibirá a Mallorca en el estadio Carlos Tartiere.
El local está en el tercer puesto con 31 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo.
Cambios en Atlético de Madrid
- 45′ 2T – Salió Álex Baena por Giuliano Simeone
- 62′ 2T – Salieron Antoine Griezmann por Pablo Barrios y Alexander Sorloth por Julián Álvarez
- 86′ 2T – Salió Nicolás González por José María Giménez
Cambios en Real Oviedo
- 60′ 2T – Salió David Carmo por Dani Calvo
- 73′ 2T – Salió Salomón Rondón por Alex Forés
- 74′ 2T – Salieron Santiago Cazorla por Ovie Ejaria y Koke por Giacomo Raspadori
- 81′ 2T – Salieron Santiago Colombatto por Alberto Reina y Haissem Hassan por Luka Ilic
Amonestado en Real Oviedo:
- 8′ 2T David Carmo (Insultar o desaprobar al árbitro)