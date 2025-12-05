El Premio FIFA de la Paz: ¿Qué es y por qué lo ganó el presidente de EE. UU, Donald Trump?

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la ciudad de Washington D. C., se convirtió en la sede del sorteo de la Copa Mundial del 2026, donde 48 selecciones nacionales conocieron su camino hacia la gloria eterna en la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en territorio de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la previa al sorteo, organizada por el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, mostró diversos tintes políticos, principalmente por la presencia de los mandatarios de las tres sedes: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, quienes también formaron parte del espectáculo.

No obstante, el verdadero protagonista de la noche fue el magnate neoyorquino, quien fue galardonado con el primer Premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, de acuerdo con las explicaciones del presidente del máximo organismo del futbol.

“El mundo es mucho más seguro ahora. Ganar el primer Premio de la Paz de la FIFA es uno de los grandes honores de toda mi vida”, aseguró Trump, quien recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa, distinciones creadas en octubre por la FIFA para reconocer los esfuerzos de quienes contribuyen a unir al mundo.

¿Qué es el Premio FIFA de la Paz?

Aunque parece tomar prestado el nombre del Premio Nobel de la Paz, el galardón de la FIFA se concede a las personas que, según se considera, han unido a las masas de fanáticos del futbol, a diferencia de su homónimo, otorgado a quien haya conferido el mayor beneficio a toda la humanidad en el campo de la paz durante el año anterior.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la creación del premio durante su intervención en el Foro Internacional de Negocios, en la ciudad de Miami, Florida, el cual se llevó a cabo el 5 de noviembre. Sin embargo, el anuncio tomó por sorpresa a la mayoría de los miembros del Consejo, quienes, al parecer, no fueron consultados.

A su vez, el periódico digital estadounidense The Athletic informó que los ocho vicepresidentes del Consejo de la FIFA no participaron en la creación del premio. Además, los integrantes del mismo indicaron que los criterios de selección siguen siendo "poco claros", por lo que ninguno aportó su opinión en el proceso de selección del ganador.

Este escenario confuso, envuelto en sospechas y acusaciones, llevó a la organización de derechos humanos Human Rights Watch a enviar una carta al presidente de la FIFA, en la que se solicita una aclaración al respecto. La fecha límite para responder era el pasado lunes 1 de diciembre, y hasta el viernes 5 aún no había respondido a la solicitud.

Las palabras de Infantino

"Esta es la plataforma adecuada para premiar a alguien que ha hecho tanto o está haciendo tanto por la paz, porque lo necesitamos. El futbol ayuda un poco, pero necesitamos líderes que lo impulsen hacia la meta y marquen el gol", argumentó Infantino, quien ofreció su opinión frente a la gente que esperaba el sorteo mundialista.

"En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer la extraordinaria contribución de quienes trabajan arduamente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu pacífico", concluyó el presidente de la FIFA al entregarle el trofeo a Donald Trump, quien aseguró que el futbol ahora es sinónimo de paz.