Copa del Mundo del 2026: ¿Dónde y cómo ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial en línea?

El sorteo de la fase de grupos de cada Copa del Mundo es uno de los momentos más importantes y emocionantes previos a la realización del torneo, debido a que millones de personas están pendientes del futuro de su selección o desean saber cuál será el grupo de la muerte, con cuatro equipos considerados difíciles o candidatos al título.

En esta ocasión, para la Copa Mundial del 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) escogió el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en la ciudad de Washington D. C., como sede oficial del próximo sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas de Guatemala.

Los ojos del futbol internacional estarán puestos en la capital estadounidense y, por esa razón, se espera que acompañen al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en representación de las sedes.

Se prevé que este sorteo marque el inicio de una gran celebración en toda Norteamérica, donde, por primera vez en toda la historia de este campeonato, participarán 48 países en el principal torneo internacional oficial de futbol masculino de selecciones nacionales, cuyo principal objetivo es levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial en línea?

Cada vez falta menos para que el mundo del futbol vuelva a unirse alrededor de una Copa Mundial de la FIFA, ya que el torneo más importante de este deporte regresará con más historias que contar y nuevos héroes por descubrir, con la ilusión de levantar el mismo trofeo que han alzado decenas de leyendas, como Pelé, Maradona y Messi.

En esta ocasión, por primera vez en la historia, el campeonato estará distribuido en doce grupos de cuatro selecciones, por lo que más equipos avanzarán a los dieciseisavos de final: Los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, quedando fuera cuatro terceros y todos los equipos que finalicen en la última posición.

Ante esta situación, al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 asistirán leyendas del futbol, entrenadores, directivos y decenas de fanáticos, con la expectativa de conocer cómo se conformará el nuevo camino del próximo campeón del mundo, tal y como ocurrió con Argentina en el 2022, Francia en el 2018 y Alemania en el 2014.

El evento se podrá ver en línea a través de la página oficial de la FIFA y en el sitio web de Prensa Libre, donde se analizarán los grupos conforme se vayan definiendo y se estudiarán las opciones de todas las selecciones candidatas al título, como España, Inglaterra o Brasil, entre otras, debido a que no se descarta una gran sorpresa mundial.

Los cuatro bombos del sorteo:

Bombo 1:

Estados Unidos, España, Argentina, Francia, México, Inglaterra, Canadá, Portugal, Brasil, Bélgica, Alemania y Países Bajos.

Bombo 2:

Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Uruguay, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3:

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: