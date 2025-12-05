Sorteo Copa del Mundo: Las selecciones debutantes y los que regresan tras años de ausencia

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento definirá el destino de las 42 selecciones ya clasificadas y también marcará el camino para las últimas seis plazas que aún están en juego, quienes ganen su repesca sabrán en qué grupo competirán.

Cuatro de esos cupos saldrán del repechaje de la Uefa, que se disputará en el Viejo Continente. Los otros dos se definirán en el repechaje intercontinental, programado para la fecha Fifa de marzo y que se jugará en México.

Con ello quedará completo el listado de los 48 equipos que, por primera vez, participarán en el Mundial tras su histórica ampliación.

El sorteo de la fase de grupos siempre despierta emociones y especulaciones: todos buscan evitar a las grandes potencias y esperan un camino favorable para trascender en el torneo más importante del planeta. A partir de este viernes comenzará oficialmente la cuenta regresiva hacia la gran cita del futbol.

Debutantes en la Copa del Mundo

La edición 2026 será especial no solo por el aumento de participantes, sino también por la presencia de nuevas banderas, himnos y selecciones debutantes que vivirán su primera experiencia mundialista. Entre ellas destacan:

Cabo Verde: el combinado africano selló su clasificación en las eliminatorias de África y estará en uno de los bombos este viernes.

Curazao: el cuadro caribeño logró un histórico pase directo en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, convirtiéndose en el país más pequeño en disputar una Copa del Mundo. Los curazaleños mandaron a Jamaica al repechaje.

Jordania: clasificó tras una gran campaña en Asia, dejando a Irak en el repechaje. Su figura es Ali Olwan.

Uzbekistán: fue el primer debutante clasificado para el Mundial del 2026, liderado por el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov.

Otros posibles debutantes podrían ser Kosovo, Surinam y Nueva Caledonia, si logran superar sus respectivas eliminatorias de repechaje.

¡4️⃣ debutantes!



¡Sus primeros grupos en una Copa Mundial de la FIFA se revelarán durante el Sorteo Final este viernes! ⚡️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 3, 2025

Regresos esperados

Además de los debutantes, habrá selecciones que regresan tras décadas de ausencia:

Haití, que vuelve después de 52 años.

Noruega, Austria y Escocia, que no participaban desde Francia 98, hace 28 años.

Mientras tanto, Brasil se mantiene como la única selección que ha estado presente en todas las ediciones del Mundial.

Detalles del sorteo

El sorteo de la fase de grupos se realizará este viernes a las 11.00 horas (hora de Guatemala) y marcará el inicio de la travesía hacia la Copa Mundial del 2026. Podrá verse por Tigo Sports, ESPN y el streaming oficial del sitio web de la Fifa.