Fútbol Internacional
Cuándo es el sorteo del Mundial: hora para Guatemala y otros detalles
El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes en Washington, donde se definirán los grupos para la histórica edición con 48 selecciones.
Gianni Infantino, presidente de la Fifa, junto con la Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: EFE).
El Mundial del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a menos de 200 días de que se dé el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, el primer estadio en ser sede de una Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia. El coloso de Santa Úrsula será el escenario donde comenzará el próximo Mundial, que contará con la participación de 48 selecciones.
De momento, 42 selecciones ya han sellado su pase al Mundial y estarán en el sorteo de este viernes 5 de diciembre, que se celebrará en Washington. Los seis cupos restantes saldrán de los repechajes de la Uefa y del repechaje intercontinental, los cuales se jugarán en la fecha Fifa de marzo del próximo año.
Cabe resaltar que el sorteo de la Copa del Mundo es uno de los momentos más esperados por la afición y las selecciones nacionales, ya que se conocerán los emparejamientos: si algún equipo queda en el llamado “grupo de la muerte” por un sorteo complicado, o si el azar les favorece y les deja con opciones amplias de clasificar a la siguiente ronda.
Para esta edición en Norteamérica se contará con 12 grupos integrados por cuatro selecciones cada uno. Avanzarán los primeros y segundos lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, para disputar los dieciseisavos de final, instancia que se implementará por primera vez en la historia de los Mundiales.
Día, hora y dónde ver el sorteo del Mundial
El sorteo de la Copa del Mundo del 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, en Washington, donde se definirán los grupos del torneo. Será a las 11.00 horas de Guatemala y se podrá ver por Tigo Sports, ESPN y el streaming oficial del sitio web de la Fifa.
Todo está listo para conocer el destino de las 42 selecciones clasificadas y de las 6 que llegarán desde los repechajes. El ambiente mundialista se siente cada vez más cerca. La Copa del Mundo arrancará el próximo11 de junio en el estadio Azteca, y culminará con la gran final el 19 de julio en el Estadio MetLife, en Nueva Jersey.
Bombos del sorteo
- Bombo 1
México
Estados Unidos
Canadá
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Portugal
Países Bajos
Brasil
Bélgica
Alemania
- Bombo 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Senegal
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
- Bombo 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Paraguay
Costa de Marfil
Túnez
Escocia
Catar
Uzbekistán
Arabia Saudita
Sudáfrica
- Bombo 4
Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Nueva Zelanda
Haití
Repechaje intercontinental
Repechaje intercontinental
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
