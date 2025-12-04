Cuándo es el sorteo del Mundial: hora para Guatemala y otros detalles

Cuándo es el sorteo del Mundial: hora para Guatemala y otros detalles

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes en Washington, donde se definirán los grupos para la histórica edición con 48 selecciones.

Herberth Marroquín

ZURICH (Switzerland), 20/11/2025.- FIFA president Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Trophy during the FIFA World Cup 2026 play-offs draw at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, 20 November 2025. (Mundial de Fútbol, Suiza) EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, junto con la Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está a menos de 200 días de que se dé el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, el primer estadio en ser sede de una Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia. El coloso de Santa Úrsula será el escenario donde comenzará el próximo Mundial, que contará con la participación de 48 selecciones.

De momento, 42 selecciones ya han sellado su pase al Mundial y estarán en el sorteo de este viernes 5 de diciembre, que se celebrará en Washington. Los seis cupos restantes saldrán de los repechajes de la Uefa y del repechaje intercontinental, los cuales se jugarán en la fecha Fifa de marzo del próximo año.

Cabe resaltar que el sorteo de la Copa del Mundo es uno de los momentos más esperados por la afición y las selecciones nacionales, ya que se conocerán los emparejamientos: si algún equipo queda en el llamado “grupo de la muerte” por un sorteo complicado, o si el azar les favorece y les deja con opciones amplias de clasificar a la siguiente ronda.

Para esta edición en Norteamérica se contará con 12 grupos integrados por cuatro selecciones cada uno. Avanzarán los primeros y segundos lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, para disputar los dieciseisavos de final, instancia que se implementará por primera vez en la historia de los Mundiales.

Día, hora y dónde ver el sorteo del Mundial

El sorteo de la Copa del Mundo del 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, en Washington, donde se definirán los grupos del torneo. Será a las 11.00 horas de Guatemala y se podrá ver por Tigo Sports, ESPN y el streaming oficial del sitio web de la Fifa.

Todo está listo para conocer el destino de las 42 selecciones clasificadas y de las 6 que llegarán desde los repechajes. El ambiente mundialista se siente cada vez más cerca. La Copa del Mundo arrancará el próximo11 de junio en el estadio Azteca, y culminará con la gran final el 19 de julio en el Estadio MetLife, en Nueva Jersey.

Bombos del sorteo

  • Bombo 1
    México
    Estados Unidos
    Canadá
    España
    Argentina
    Francia
    Inglaterra
    Portugal
    Países Bajos
    Brasil
    Bélgica
    Alemania
  • Bombo 2
    Croacia
    Marruecos
    Colombia
    Uruguay
    Suiza
    Senegal
    Japón
    Irán
    Corea del Sur
    Ecuador
    Austria
    Australia
  • Bombo 3
    Noruega
    Panamá
    Egipto
    Argelia
    Paraguay
    Costa de Marfil
    Túnez
    Escocia
    Catar
    Uzbekistán
    Arabia Saudita
    Sudáfrica
  • Bombo 4
    Jordania
    Cabo Verde
    Ghana
    Curazao
    Nueva Zelanda
    Haití
    Repechaje intercontinental
    Repechaje intercontinental
    Repechaje UEFA
    Repechaje UEFA
    Repechaje UEFA
    Repechaje UEFA

