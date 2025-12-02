¿Cuándo define Fifa el calendario del Mundial 2026? Detalles del día y la hora del anuncio oficial

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el próximo viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del torneo más importante y prestigioso del mundo.

La Fédération Internationale de Football Association (Fifa) dio a conocer que el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, se publicará el calendario completo del Mundial, en el que se conocerán las fechas, horarios y estadios donde se disputarán los 104 partidos del torneo.

Con este anuncio se definirá el sorteo final, en el que se establecerán los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, quedando así trazado el camino de los combinados nacionales y las posteriores rondas eliminatorias, que comenzarán en los dieciseisavos de final, ya que será la primera edición en la que el Mundial se juegue con 48 selecciones.

De momento, 42 selecciones ya tienen asegurado su boleto para la próxima edición de la Copa del Mundo, mientras que las últimas seis clasificadas saldrán de los repechajes: cuatro de la Uefa y dos del repechaje intercontinental.

En un comunicado, la Fifa indicó: “El proceso de asignación de partidos que sigue al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias. La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado el Torneo Clasificatorio de la Fifa y se hayan completado las seis plazas restantes”.

Día y hora del anuncio

El anuncio sobre las sedes y los días en que jugarán los combinados nacionales se dará el sábado 6 de diciembre.

Bombos del Mundial del 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, y del repechaje intercontinental 1 y 2.