Día y Hora de la semifinales de la Liga MX entre Monterrey vs Toluca y Cruz Azul vs Tigres

Las semifinales de la Liga MX del futbol mexicano quedaron definidas luego de unos cuartos de final electrizantes y de infarto, con remontadas , goles en los últimos minutos, penales fallados y duelos cargados de emoción durante los 90 minutos o más.

Los cuatro equipos que estarán en las semifinales del Torneo Apertura del 2025 son Toluca, Cruz Azul, Monterrey y Tigres, conjuntos que aún se mantienen con vida en el certamen y sueñan con levantar el título de la Liga MX.

El primer equipo en lograr su pase a las semifinales fue Monterrey, al vencer por un marcador global de 3-2 al América. El cuadro de la “Pandilla” consiguió su clasificación con un agónico gol al minuto 90+3, obra de Germán Berterame, que dejó fuera al conjunto azulcrema.

El siguiente en conseguir su pase fue Toluca, actual campeón del balompié mexicano, que venció con un global de 2-1 a Juárez.

El tercero en avanzar fue Tigres, que logró una remontada histórica luego de perder la ida 3-0. En la vuelta, en el Estadio Universitario, los regiomontanos vencieron 5-0 a Tijuana, confirmando así su pase a las semifinales del certamen.

Por último, Cruz Azul consiguió su clasificación al derrotar a Guadalajara con un global de 3-2, en un encuentro donde, en los minutos finales, Javier “Chicharito” Hernández falló un penal que le habría dado el pase al cuadro tapatío.

Con las semifinales confirmadas entre Toluca vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Tigres, se esperan eliminatorias apasionantes en las que los cuatro equipos buscarán el boleto a la gran final.

Días y horarios de las semifinales de la Liga MX

Monterrey vs. Toluca

Ida: Estadio BBVA | miércoles 3 de diciembre | 21.10 horas

Vuelta: Estadio Nemesio Diez | sábado 6 de diciembre | 19 horas

Cruz Azul vs. Tigres

Ida: Estadio Olímpico Universitario | miércoles 3 de diciembre | 19 horas

Vuelta: Estadio Universitario | sábado 6 de diciembre | 21.10 horas