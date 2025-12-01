Fútbol Internacional
Día y Hora de la semifinales de la Liga MX entre Monterrey vs Toluca y Cruz Azul vs Tigres
Toluca, Monterrey, Cruz Azul y Tigres son los cuatro equipos que disputarán las semifinales del Apertura 2025 tras unos cuartos de final llenos de emoción, remontadas y goles de último minuto.
Juan Pablo Vigón celebra con sus compañeros tras anotar un gol durante el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX.(Foto Prensa Libre: AFP).
Las semifinales de la Liga MX del futbol mexicano quedaron definidas luego de unos cuartos de final electrizantes y de infarto, con remontadas , goles en los últimos minutos, penales fallados y duelos cargados de emoción durante los 90 minutos o más.
Los cuatro equipos que estarán en las semifinales del Torneo Apertura del 2025 son Toluca, Cruz Azul, Monterrey y Tigres, conjuntos que aún se mantienen con vida en el certamen y sueñan con levantar el título de la Liga MX.
El primer equipo en lograr su pase a las semifinales fue Monterrey, al vencer por un marcador global de 3-2 al América. El cuadro de la “Pandilla” consiguió su clasificación con un agónico gol al minuto 90+3, obra de Germán Berterame, que dejó fuera al conjunto azulcrema.
El siguiente en conseguir su pase fue Toluca, actual campeón del balompié mexicano, que venció con un global de 2-1 a Juárez.
El tercero en avanzar fue Tigres, que logró una remontada histórica luego de perder la ida 3-0. En la vuelta, en el Estadio Universitario, los regiomontanos vencieron 5-0 a Tijuana, confirmando así su pase a las semifinales del certamen.
Por último, Cruz Azul consiguió su clasificación al derrotar a Guadalajara con un global de 3-2, en un encuentro donde, en los minutos finales, Javier “Chicharito” Hernández falló un penal que le habría dado el pase al cuadro tapatío.
Con las semifinales confirmadas entre Toluca vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Tigres, se esperan eliminatorias apasionantes en las que los cuatro equipos buscarán el boleto a la gran final.
Días y horarios de las semifinales de la Liga MX
Monterrey vs. Toluca
- Ida: Estadio BBVA | miércoles 3 de diciembre | 21.10 horas
- Vuelta: Estadio Nemesio Diez | sábado 6 de diciembre | 19 horas
Cruz Azul vs. Tigres
- Ida: Estadio Olímpico Universitario | miércoles 3 de diciembre | 19 horas
- Vuelta: Estadio Universitario | sábado 6 de diciembre | 21.10 horas
