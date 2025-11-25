Fifa revela bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026

La Fifa publicó este martes los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial del 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking Fifa —España, Argentina, Francia e Inglaterra— estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo. Estos países no podrían enfrentarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando finalicen como primeros de sus respectivos grupos.

El sorteo comenzará con la distribución de los 12 equipos del Bombo 1 en los grupos de la A a la L. El mismo proceso se repetirá después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden, explicó la Fifa.

Todavía quedan seis boletos por repartirse para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en competencia en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

"Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeos quedarán, de oficio, en el bombo 4", indicó la Fifa.

La tetracampeona del mundo Italia, ubicada en el puesto 12 del ranquin Fifa y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

"Si bien el sorteo definirá la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el calendario actualizado de los partidos —que incluirá los estadios y horarios de inicio— será confirmado el 6 de diciembre", puntualizó la Fifa.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial del 2026: