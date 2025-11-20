Mundial 2026: Queda definido los grupos y duelos del repechaje de la Uefa

Fútbol Internacional

La Fifa definió este jueves, mediante sorteo realizado en Zúrich, la conformación final de los repechajes europeos para determinar a los últimos cuatro clasificados a la Copa del Mundo por parte de la Uefa.

TOPSHOT - From left : Italy's defender #22 Giovanni Di Lorenzo, Italy's forward #05 Manuel Locatelli and Italy's defender #23 Gianluca Mancini sing the Italian national anthem before the FIFA World Cup 2026 European qualification football match between Italy and Norway, at the San Siro Stadium, in Milan, on November 16, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Resultados del sorteo del repechaje europeo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en Zurich. (Foto Prensa Libe: AFP).

Este jueves, en Zúrich, se llevó a cabo el sorteo oficial de los repechajes europeos e internacionales rumbo al Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo definió los enfrentamientos que determinarán las últimas plazas para la cita mundialista, lo que generó gran expectativa entre las selecciones que aún sueñan con estar presentes en el torneo más importante del fútbol.

Dieciséis selecciones europeas mantienen viva la esperanza de conseguir su boleto, con cruces que prometen máxima tensión y emoción. Cada partido será una auténtica final.

Hasta ahora, 42 combinados nacionales ya han asegurado su presencia en la Copa del Mundo del próximo año. Con el sorteo realizado, el camino hacia el Mundial está más claro, y las selecciones que disputarán el repechaje saben que no hay margen de error en estos encuentros eliminatorios.

Repechaje europeo – Semifinales

  • • Italia vs. Irlanda del Norte
  • • Gales vs. Bosnia
  • • Ucrania vs. Suecia
  • • Polonia vs. Albania
  • • Eslovaquia vs. Kosovo
  • • Turquía vs. Rumanía
  • • República Checa vs. Irlanda
  • • Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Este formato contará con ocho semifinales a partido único. Cada equipo ganador avanzará a la gran final, donde se definirá qué selecciones obtendrán su boleto hacia la Copa del Mundo.

Finales posibles

  • • Italia / Irlanda del Norte / Gales / Bosnia
  • • Ucrania / Suecia / Polonia / Albania
  • • Polonia / Albania / Eslovaquia / Kosovo
  • • Turquía / Rumanía / República Checa / Irlanda

Los repechajes se disputarán entre el 26 las semifinales que será en la casa de la selección con mejor ranking, y el 31 de marzo las finales, en dónde por medio de un sorteo se decretaron quién seria local y visitante.

