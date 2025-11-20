Definidos los cruces del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

La última fase clasificatoria hacia el Mundial 2026 tomó forma definitiva este jueves 20 de noviembre. FIFA realizó el sorteo que establece el Repechaje Intercontinental, donde seis selecciones competirán por los dos últimos boletos para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con menos de siete meses para el inicio del torneo, estas seis selecciones mantienen viva la esperanza de sumarse al evento deportivo más grande de la historia. El repechaje se disputará bajo un formato de eliminación directa a partido único, similar a un Final Four ampliado, donde no habrá margen de error ni segundas oportunidades.

Las selecciones participantes fueron ordenadas según su posición en el ranking FIFA. Los cuatro equipos con más baja ubicación abrirán la competencia en dos llaves preliminares, y los ganadores avanzarán para enfrentar a las dos selecciones mejor posicionadas que esperan directamente en las finales.

Los cruces definidos

El sorteo estableció los siguientes enfrentamientos para el repechaje intercontinental:

Llave 1:

Nueva Caledonia vs Jamaica (Semifinal)

(Semifinal) El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (Final)

Llave 2:

Bolivia vs Surinam (Semifinal)

(Semifinal) El ganador enfrentará a Irak (Final)

Irak y la República Democrática del Congo son las selecciones mejor clasificadas en el ranking FIFA entre los seis participantes, por lo que acceden directamente a las finales de sus respectivas llaves sin necesidad de disputar la semifinal.

El formato del repechaje

El repechaje intercontinental se divide en dos llaves de tres selecciones cada una. Cada llave cuenta con una semifinal y una final, todas disputadas a partido único sin posibilidad de partido de vuelta.

Los dos equipos peor clasificados del ranking FIFA en cada llave se enfrentarán en la semifinal. Los ganadores de estas semifinales avanzarán a las finales, donde se medirán contra las selecciones mejor posicionadas (Irak y RD Congo) que esperan directamente en esa instancia. Los vencedores de cada final obtendrán los dos cupos definitivos al Mundial 2026.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇲🇽🇺🇸? pic.twitter.com/5cYxcvFjnT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Dónde y cuándo se jugará

FIFA confirmó las fechas y sedes del repechaje intercontinental, que se disputará en territorio mexicano:

Fechas:

Semifinales: lunes 23 de marzo de 2026

Finales: martes 31 de marzo de 2026

Sedes:

Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León)

Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

Ambos recintos son sedes oficiales del Mundial 2026 y contarán con instalaciones de primer nivel para recibir estos encuentros decisivos.