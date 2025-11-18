Estas selecciones de Concacaf lucharán en el repechaje para buscar su clasificación al Mundial 2026

Este 18 de noviembre fue la última ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, en la que tres selecciones lograron su clasificación directa al Mundial del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, las tres mejores selecciones de los grupos A, B y C no fueron las únicas que obtuvieron su boleto a la cita mundialista, ya que los dos mejores segundos lugares de las eliminatorias tendrán una nueva oportunidad de clasificar al Mundial.

En el caso de la Concacaf, las selecciones que podrán acceder al denominado repechaje son Jamaica y Surinam.

Jamaica fue el mejor segundo lugar de las eliminatorias de la Concacaf, al sumar 11 puntos y empatar 0-0 su último partido contra Curazao, selección que clasificó de forma directa.

El caso de Surinam es particular, ya que accedió al repechaje a pesar de haber perdido 3-1 ante Guatemala.

Surinam, cuando el partido iba 3-0 a favor de Guatemala, estaba prácticamente eliminado del Mundial, pues Honduras podía acceder a la repesca por haber anotado un gol más que Surinam.

Sin embargo, Surinam marcó el tanto que necesitaba para colarse al repechaje y mantener la posibilidad de obtener un pase al Mundial del 2026.

El repechaje será disputado por seis selecciones, que viajarán a México para pelear por los dos últimos boletos al Mundial del 2026.

Este repechaje contará con dos representantes de la Concacaf (dado que uno de los cupos corresponde a la confederación sede del Mundial), uno de Asia, uno de África, uno de Oceanía y uno de Sudamérica.

