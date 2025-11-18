Estas selecciones de Concacaf lograron clasificar directamente al Mundial 2026

Fútbol Internacional

Estas selecciones de Concacaf lograron clasificar directamente al Mundial 2026

Este 18 de noviembre se llevó a cabo la recta final de las eliminatorias de Concacaf, donde tres selecciones lograron clasificar directamente al Mundial 2026.

|

time-clock

Guatemala vs Surinam en las eliminatorias del Mundial

Guatemala se enfrentó este 18 de noviembre a Surinam en la última fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Este 18 de noviembre se llevó a cabo la recta final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial del 2026, en la cual por fin se conocieron las selecciones que clasificarán de forma directa a la tan anhelada cita mundialista.

Este martes, los tres primeros lugares de los grupos A, B y C de Concacaf gozarán de clasificación directa al Mundial, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En el grupo A, la lucha por el primer lugar estaba entre Panamá y Surinam, luego de que los panameños eliminaran a Guatemala tras ganar el pasado 13 de noviembre por 3-2, mientras que Surinam goleó 4-0 a El Salvador.

Este martes, el grupo A tuvo muchas sorpresas, ya que Panamá es la selección que clasificó directamente al Mundial del 2026, luego de ganar su último partido contra El Salvador por 3-0.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala vs. Surinam, encuentro eliminatorio (Foto Prensa Libre; Fedefut).

Así se jugará la crucial y última fecha de la eliminatoria en Concacaf que definirá los boletos al mundial

chevron-right
REGRESO SELECCIONADOS, COPA DE ORO. Ocho seleccionados del equipos que particip en la Copa de Oro 2025 regresaron al pas luego de llegar a semifinales. En la imagen, Jose Carlos Pinto a su salida. Juan Diego Gonzlez. 040725

⁠El mensaje del capitán José Pinto a la afición de Guatemala antes del partido ante Surinam

chevron-right

Surinam no logró mantener el ritmo y perdió su oportunidad de meterse a la cita mundialista de forma directa, al caer 3-1 ante la selección de Guatemala.

Por otro lado, el grupo B de Concacaf tuvo como primer lugar a Curazao, que a pesar de empatar 0-0 ante Jamaica, mantuvo el liderato con 12 puntos.

Finalmente, el grupo C —uno de los más disputados de las eliminatorias— tuvo como clasificada directa a Haití, que venció 2-0 a Nicaragua. Honduras empató 0-0 ante Costa Rica.

Por tanto, las selecciones de Concacaf que lograron el pase directo al Mundial en estas eliminatorias son Panamá, Curazao y Haití.

Lea también: Guatemala está obligada a vencer a Surinam para no cerrar la eliminatoria en crisis

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos  Mundial 2026 Panamá Selección de Guatemala Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS