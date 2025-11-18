Estas selecciones de Concacaf lograron clasificar directamente al Mundial 2026

Este 18 de noviembre se llevó a cabo la recta final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial del 2026, en la cual por fin se conocieron las selecciones que clasificarán de forma directa a la tan anhelada cita mundialista.

Este martes, los tres primeros lugares de los grupos A, B y C de Concacaf gozarán de clasificación directa al Mundial, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En el grupo A, la lucha por el primer lugar estaba entre Panamá y Surinam, luego de que los panameños eliminaran a Guatemala tras ganar el pasado 13 de noviembre por 3-2, mientras que Surinam goleó 4-0 a El Salvador.

Este martes, el grupo A tuvo muchas sorpresas, ya que Panamá es la selección que clasificó directamente al Mundial del 2026, luego de ganar su último partido contra El Salvador por 3-0.

Surinam no logró mantener el ritmo y perdió su oportunidad de meterse a la cita mundialista de forma directa, al caer 3-1 ante la selección de Guatemala.

Por otro lado, el grupo B de Concacaf tuvo como primer lugar a Curazao, que a pesar de empatar 0-0 ante Jamaica, mantuvo el liderato con 12 puntos.

Finalmente, el grupo C —uno de los más disputados de las eliminatorias— tuvo como clasificada directa a Haití, que venció 2-0 a Nicaragua. Honduras empató 0-0 ante Costa Rica.

Por tanto, las selecciones de Concacaf que lograron el pase directo al Mundial en estas eliminatorias son Panamá, Curazao y Haití.

Lea también: Guatemala está obligada a vencer a Surinam para no cerrar la eliminatoria en crisis