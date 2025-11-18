Guatemala está obligada a vencer a Surinam para no cerrar la eliminatoria en crisis

La Selección Nacional de Guatemala disputará hoy su último partido en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026, cuando reciba en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, al combinado de Surinam, por la sexta jornada del grupo A.

Este encuentro marcará el cierre de un proceso que, una vez más, deja a la Bicolor con la ilusión de la clasificación mundialista postergada por otros cuatro años.

El equipo dirigido por el estratega mexicano Luis Fernando Tena buscará despedirse con una victoria frente a su afición, que ha acompañado a la Azul y Blanco durante todo este camino, debido a que una derrota dejaría al combinado nacional con un récord negativo: sería la primera ocasión en que la Bicolor pierda sus tres partidos de eliminatoria como local.

Asimismo, la Bicolor intentará lograr su primera victoria en casa en esta última fase de las eliminatorias, en la que perdió en su debut frente a El Salvador (0-1) en la primera jornada y en la quinta fecha contra Panamá (2-3), lo que la dejó sin opciones de pelear por los primeros puestos del grupo A.

Por su parte, Surinam llega a la capital guatemalteca con la motivación al máximo y la presión de ganar si quiere clasificar al Mundial.

Los caribeños, comandados por Stanley Menzo, se encuentran en la capital desde el sábado para preparar el duelo que podría definir su pase a la gran cita del próximo año.

Con nueve puntos en la tabla, Surinam comparte la cima con Panamá, aunque lidera por diferencia de goles. Esto convierte el partido en una auténtica final para sus aspiraciones, en la que Guatemala podría tener un papel clave: una victoria de la Sele abriría la posibilidad para que el combinado canalero clasifique de manera directa a la Copa del Mundo.

Jornada de infarto

La fecha promete emociones fuertes, pues tanto Surinam como Panamá se juegan sus cartas en partidos simultáneos que podrían cambiar el destino de la clasificación. La diferencia de goles será determinante, y cada anotación podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Todo está listo para la definición del grupo A.