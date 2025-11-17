Stanley Menzo confía en que Surinam vencerá a Guatemala y poder sellar el boleto al Mundial

“Nuestro objetivo es ganar frente a Guatemala y mantenernos en el liderato del grupo A. Lo que pueda suceder en Panamá no está en nuestras manos”, declaró este lunes Menzo en la conferencia de prensa en el estadio Manuel Felipe Carrera previa al encuentro.

Surinam llegó al país el sábado, pero no pudo realizar el reconocimiento de cancha en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde el martes, a las 19:00 horas, enfrentará a la Azul y Blanco.

El estratega subrayó que el grupo tiene claro que solo los tres puntos les sirven para mantener viva la posibilidad de lograr su primera clasificación a una Copa del Mundo.

“Estamos en zona de clasificación al Mundial, pero aún tenemos un desafío muy difícil frente a Guatemala. Aunque están eliminados, tienen jugadores de buen nivel y van a pelear por la victoria ante su afición”, apuntó.

Surinam llega motivado tras golear 4-0 a El Salvador, resultado que lo colocó con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres empates. Panamá también suma nueve unidades y recibirá hoy a El Salvador en el Rommel Fernández.

Menzo destacó la ilusión que vive el país por la oportunidad histórica: “Estamos enfocados en este proceso. Los jugadores, sus familias y la afición han vivido momentos muy felices. Es algo muy bonito y esperamos finalizar bien con el boleto al Mundial”.

Una jornada decisiva en Concacaf

En total, siete selecciones pelean por los tres boletos directos de Concacaf: Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica.

Dos de ellas quedarán eliminadas hoy y se unirán a las ya descartadas: Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua.

La última fecha promete tensión y posibles sorpresas, en una eliminatoria que incluso podría terminar en “tragedia” para Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas, que todavía no tiene asegurado su pase.