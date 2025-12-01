Cuál es el récord de Carlos “El Pescado” Ruiz en la MLS que podría romper un jugador del Inter Miami

Deporte Internacional

Cuál es el récord de Carlos “El Pescado” Ruiz en la MLS que podría romper un jugador del Inter Miami

El Inter Miami jugará la final de la MLS contra Vancouver Whitecaps, y entre sus jugadores, hay uno que puede romper un récord alcanzado por el "Pescado" Ruiz.

Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Tadeo Allende, número 21 del Inter Miami CF, celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante la final de la Conferencia Oeste de la Audi 2025 MLS Cup entre el Inter Miami CF y el New York City FC en el Chase Stadium el 29 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

En una noche mágica para los aficionados del Inter Miami, el conjunto de Lionel Messi se alzó con la victoria el pasado 29 de noviembre, al imponerse 5-1 al Nueva York City y avanzar a su primera final de la MLS.

Ahora, el equipo rosa se enfrentará al Vancouver Whitecaps, ganador del Este al vencer 3-1 al San Diego FC, en el estadio del Inter, el próximo 6 de diciembre.

Aunque los reflectores estuvieron sobre Lionel Messi, otro argentino tomó protagonismo durante el encuentro contra la Ciudad de Nueva York y está a punto de romper un récord que ostenta el guatemalteco Carlos “El Pescado” Ruiz.

Se trata de Tadeo Allende, quien anotó un triplete en el partido y se posicionó como el jugador que más goles ha marcado en una postemporada de la MLS, empatado con “El Pescado” Ruiz con ocho anotaciones.

Por tanto, Allende tiene la oportunidad, el próximo sábado, de superar a Ruiz y convertirse en el máximo goleador en una postemporada.

“El Pescado” Ruiz obtuvo el récord en el 2002, cuando jugaba en el Galaxy de Los Ángeles.

Le sigue el salvadoreño Raúl Díaz Arce, que anotó seis goles con el DC United en la temporada de 1996. Luego está Dejan Jovejic, futbolista serbio que también marcó seis goles en la temporada 2024, y, finalmente, Lionel Messi, quien consiguió la misma cantidad de anotaciones en la postemporada del 2025.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Carlos el pescado Ruiz Deporte internacional Deportes para hispanos  Inter Miami Lionel Messi MLS Pescado Ruiz 
