Cuál es el récord de Carlos “El Pescado” Ruiz en la MLS que podría romper un jugador del Inter Miami

En una noche mágica para los aficionados del Inter Miami, el conjunto de Lionel Messi se alzó con la victoria el pasado 29 de noviembre, al imponerse 5-1 al Nueva York City y avanzar a su primera final de la MLS.

Ahora, el equipo rosa se enfrentará al Vancouver Whitecaps, ganador del Este al vencer 3-1 al San Diego FC, en el estadio del Inter, el próximo 6 de diciembre.

Aunque los reflectores estuvieron sobre Lionel Messi, otro argentino tomó protagonismo durante el encuentro contra la Ciudad de Nueva York y está a punto de romper un récord que ostenta el guatemalteco Carlos “El Pescado” Ruiz.

Se trata de Tadeo Allende, quien anotó un triplete en el partido y se posicionó como el jugador que más goles ha marcado en una postemporada de la MLS, empatado con “El Pescado” Ruiz con ocho anotaciones.

Por tanto, Allende tiene la oportunidad, el próximo sábado, de superar a Ruiz y convertirse en el máximo goleador en una postemporada.

“El Pescado” Ruiz obtuvo el récord en el 2002, cuando jugaba en el Galaxy de Los Ángeles.

Con su hat-trick en la Final de Conferencia del Este, Tadeo Allende igualó a Carlos Ruiz en el liderato de más goles en unos Audi #MLSCupPlayoffs, con ocho goles: pic.twitter.com/SfT5VNq0tt — MLS Español (@MLSes) November 30, 2025

Le sigue el salvadoreño Raúl Díaz Arce, que anotó seis goles con el DC United en la temporada de 1996. Luego está Dejan Jovejic, futbolista serbio que también marcó seis goles en la temporada 2024, y, finalmente, Lionel Messi, quien consiguió la misma cantidad de anotaciones en la postemporada del 2025.

Lea también: Carlos “el pescado” Ruiz se pronuncia: “Busquen apoyo psicológico; a mí me pasó y tardé meses en recuperarme”