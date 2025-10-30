La MLS revela sueldos de jugadores: Lionel Messi encabeza la lista y “Chucky” Lozano destaca fuera del Inter Miami

Lionel Messi se mantiene como el jugador mejor remunerado de la Major League Soccer (MLS), con un ingreso anual de US$20.4 millones, según la actualización más reciente publicada por la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA).

De acuerdo con el informe, el astro argentino, capitán del Inter Miami, lidera con amplia ventaja el listado, en el que el surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje del LAFC, aparece en segundo lugar con US$11.1 millones.

Messi, de 38 años, viene de coronarse como máximo goleador de la fase regular y parte como favorito para recibir nuevamente el premio al Jugador Más Valioso (MVP), según medios especializados.

Su contrato con el club de Florida se extiende hasta diciembre. No obstante, ya fue renovado, y comenzará una nueva etapa de tres temporadas a partir de 2026.

En la quinta posición destaca el mexicano Hirving Lozano, uno de los grandes fichajes del San Diego FC, con un salario de US$7.6 millones, lo que lo convierte en el jugador latino mejor pagado fuera del Inter Miami.

Sergio Busquets (US$8.7 millones) y Miguel Almirón (US$7.8 millones) completan los primeros cinco puestos del listado. También figuran Rodrigo De Paul (US$3.6 millones), Emil Forsberg (US$6 millones), Jordi Alba (US$6 millones), Riqui Puig (US$5.8 millones) y Thomas Müller (US$1.4 millones), quienes destacan por su impacto en la actual temporada.