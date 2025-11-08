Messi y Tadeo Allende guían la goleada del Inter Miami sobre Nashville y avanza a semifinales

El Inter Miami de Javier Mascherano firmó una noche brillante en el Chase Stadium tras golear 4-0 al Nashville SC, en el duelo decisivo por los cuartos de final de la Conferencia Este de la MLS. Con un doblete de Lionel Messi y otro de Tadeo Allende, las Garzas sellaron su clasificación a las semifinales y confirmaron que son uno de los grandes candidatos al título.

El partido comenzó con un ritmo intenso y rápidamente se inclinó a favor del conjunto local. Apenas al minuto 10, Messi abrió el marcador con un remate colocado dentro del área que dejó sin reacción al guardameta rival. El argentino mostró desde el inicio su jerarquía, manejando los tiempos del encuentro y guiando a su equipo con precisión y liderazgo.

Antes del descanso, el capitán del Inter Miami volvió a aparecer. Al minuto 39, Messi aprovechó un pase filtrado para definir con sutileza frente al portero y colocar el 2-0 parcial. Su doblete no solo encendió al público en las gradas, sino que marcó el rumbo de una noche que terminaría siendo perfecta para el conjunto dirigido por Mascherano.

En la segunda mitad, Nashville intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y un mediocampo que controló el balón con autoridad. El ingreso de Tadeo Allende fue determinante para sentenciar el encuentro. El argentino convirtió al minuto 73 tras una jugada colectiva que culminó con un potente disparo cruzado al segundo palo.

Tres minutos más tarde, al 76’, Allende volvió a marcar, esta vez aprovechando un error en la salida del rival. Con un toque sutil, firmó su doblete y el cuarto gol del partido, cerrando una goleada contundente que dejó sin opciones al conjunto visitante.

El Chase Stadium fue una fiesta. Los aficionados celebraron no solo el pase a semifinales, sino el excelente nivel mostrado por el equipo, que combina solidez, talento y contundencia ofensiva. Messi fue la figura indiscutible, pero la actuación colectiva del Inter Miami confirmó que el proyecto de Mascherano sigue tomando forma.

Messi 🤝 Silvetti 🤩 VAMOSSSS pic.twitter.com/hmuoDi0cVx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

Con esta victoria, Inter Miami avanza con paso firme a las semifinales de la Conferencia Este, reafirmando su condición de favorito. El equipo rosa y negro buscará mantener su gran momento en la siguiente fase, donde enfrentará a un nuevo desafío con el objetivo de acercarse al título de la MLS Cup.

La noche quedó marcada por el brillo de su capitán y la contundencia de Allende, en un Inter Miami que sigue soñando con grandeza.