Nathaniel Méndez-Laing anota en el empate de su equipo y marca su tercer gol de la temporada

El futbolista guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing continúa destacando en el futbol inglés. Este sábado volvió a ser protagonista con el Milton Keynes Dons al marcar el gol del empate 2-2 ante el Barnet, por la jornada 15 de la Football League Two. Con esta anotación, el extremo alcanzó su tercer tanto en la presente temporada, confirmando su gran momento individual dentro del equipo dirigido por Paul Warne.

El encuentro se disputó en el The Hive Stadium de Londres, donde el MK Dons logró rescatar un punto en un duelo complicado. Méndez-Laing, que fue titular y uno de los más activos en ofensiva, apareció al minuto 65 para igualar el marcador luego de aprovechar un rebote dentro del área rival. Con un potente derechazo, envió el balón al fondo del arco, sellando así una actuación destacada en territorio londinense.

Pese a su regularidad y rendimiento en Inglaterra, el atacante de 32 años no ha vuelto a ser considerado en los últimos llamados de la Selección Nacional de Guatemala. Méndez-Laing no ha sido convocado desde la fecha FIFA de octubre, y su participación en el proceso eliminatorio ha sido mínima: apenas disputó 16 minutos en el duelo ante El Salvador por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Su ausencia ha generado conversación entre los aficionados, quienes valoran el nivel competitivo que mantiene en Europa y su experiencia internacional. En la presente campaña, el extremo ha sido pieza clave para su club, sumando goles, asistencias y liderazgo en el ataque, además de mantenerse en ritmo constante de competencia.

Desde su llegada al Milton Keynes Dons, Méndez-Laing ha mostrado una adaptación sólida al sistema de juego y una notable consistencia física. Ha sido titular en la mayoría de encuentros y se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del plantel, tanto por su velocidad como por su capacidad para resolver en el área rival.

Aun así, el panorama en la Selección parece no tenerlo entre los planes inmediatos del cuerpo técnico, que ha apostado por una mezcla de juventud y jugadores del medio local. Su regreso, sin embargo, no se descarta, especialmente si mantiene su nivel goleador y la regularidad que ha exhibido en Inglaterra.

El tanto de este fin de semana reafirma que el futbolista sigue en plena vigencia y que su talento puede seguir aportando, tanto a su club como, eventualmente, al combinado nacional. Con tres goles y varias actuaciones destacadas, Méndez-Laing continúa levantando la mano desde el extranjero.

Mientras el MK Dons suma puntos en su lucha por escalar posiciones en la Football League Two, Nathaniel Méndez-Laing sigue escribiendo su propia historia en Inglaterra, con la ilusión de volver a vestir los colores azul y blanco en el futuro cercano.